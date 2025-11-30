Жените социалистки откриха библиотека в Клуба на БСП в Ямбол

Библиотека на принципа „Вземи, прочети и върни“ откриха в Клуба на БСП дамите от Обединението на жените социалистки в Ямбол.

Книгите са част от дарителската кампания, която те организираха по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост и 20-годишния юбилей на ямболския клуб на Обединението.

В навечерието на Деня на народните будители събраните книги бяха дарени на Народно читалище „Пробуда – 1909“, а една част от тях заделени и за малката библиотека в клуба.

„Поводът за нашето събиране е малък, но ценен, но ако умеем да оценяваме и да виждаме малките и хубави неща в живота, значи сме щастливи хора“, обърна се към присъстващите жени председателката на ямболската организация Ирина Георгиева.

Тя подчерта, че тази малка библиотека поставя началото и на обособен кът на Обединението на жените социалистки в клуба на БСП в Ямбол, в който да създават интересни инициативи и да запечатват хубави моменти заедно.

Ирина Георгиева поздрави за активността всички участници в дарителската кампания и пожела на ямболските жени социалистки да бъдат здрави, енергични и идейни, за да продължават заедно напред.

