Жени социалистки посетиха Европейския парламент в Брюксел по покана на Кристиан Вигенин

По покана на българския евродепутат Кристиан Вигенин жени социалистки от Ямбол, Сливен, Карлово и Гоце Делчев посетиха Европейския парламент в Брюксел.

Те се запознаха с дейността на институцията и механизмите за вземане на решения, както и с процедурите по приемане на законодателството в ЕС и подготовката му в ресорните комисии на ЕП.

Кристиан Вигенин сподели пред гостите си, че сред приоритетите в работата му са достъпът до здравеопазване, борбата с корупцията, сигурността и защитата на личните данни, както и целият кръг от въпроси, свързани с развитието на Изкуствения интелект. Евродепутатът изтъкна, че е в постоянен контакт с българските институции, които са ангажирани с тази проблематика, защото е важно единно да се защитава националният интерес при формирането на европейските политики.

В специално записано видеообръщение към гостите председателката на Групата на социалистите и демократите в ЕП Ираче Гарсия обърна внимание на ролята на жените в политиката и че именно те намират добрите решения за големите проблеми на обществото като грижата за децата, защитата на работещите, образованието. „Демокрацията е непълна без гласовете на жените“, подчерта лидерката на социалистите в ЕП и допълни, че борбата срещу домашното насилие не е частен въпрос, а нарушение на основни права на гражданите.



В програмата на визитата на жените социалистки беше включена и среща в Постоянното представителство на България в Брюксел със съветника по връзките с обществеността Димитър Япраков и с Мила Петрович, отговаряща за връзките с Европейския парламент. Те ги запознаха с дейността на Постоянното представителство на страната към Европейския съюз и дискутираха с гостите теми като въвеждането на еврото и последствията за българските граждани, както и приоритетите на България за следващата Многогодишната финансова рамка на ЕС.

Жените от Сливен изненадаха Вигенин с вкусна погача, която беше споделена с цялата група.

Facebook

Twitter



Shares