Изправи се.БГ иска промени в методиката за „справедливите цени“ на храните

От гражданската платформа предупреждават, че предложеният механизъм може само да потвърди сегашните цени, вместо да ограничи високите търговски надценки

Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ внесе становище до министъра на икономиката, инвестициите и индустрията по проекта на Методика за определяне на справедливата стойност на стоките по чл. 68п, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. От организацията настояват формулата да бъде променена, преди документът да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.

От „Изправи се.БГ“ заявяват, че подкрепят идеята за въвеждане на справедлива стойност на стоките, но смятат, че предложеният в момента модел няма да постигне основната си цел – ограничаване на прекомерните надценки.

Според платформата в настоящия си вид методиката може да произведе показател, който по-скоро ще потвърждава съществуващите цени. Като аргумент се посочват данни от секторния анализ на Комисията за защита на конкуренцията, според които надценките достигат 91% при млечните продукти, 89% при яйцата, 135% при минералната вода и 73% при каймата.

„Държавата не може да противопостави на надценки от над 100% показател, който не поражда нищо“, заявява председателят на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова.

Кои са основните критики към методиката?

Сред основните проблеми, посочени от гражданската платформа, е липсата на конкретни последици за търговците при установяване на цени, значително надвишаващи определената справедлива стойност.

Критики има и към списъка от 17 наблюдавани продукта. Според „Изправи се.БГ“ той е твърде ограничен и извън него остават основни стоки като кашкавал, масло и захар.

Организацията оспорва и предвидения диапазон от плюс или минус 10% спрямо справедливата стойност, тъй като според нея това на практика позволява допълнително повишаване на ценовия праг.

Друг проблем е начинът, по който се определя цената на едро. От платформата посочват, че методиката използва борсовите цени според Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, вместо реалната нетна доставна цена, на която големите търговски вериги купуват стоките след отстъпки, бонуси и различни такси.

Критика е отправена и към заложената норма на печалба на търговските вериги, базирана на френския опит. Според „Изправи се.БГ“ така се гарантира доходност, която е над средната за Европа.

Спор и около сравнението с европейските цени

От организацията поставят под въпрос и компонента „европейски ценови паритет“. Според тях при сравняването на български и европейски продукти не се проверява достатъчно дали те имат еднакъв състав и характеристики.

Като пример се посочва киселото мляко, което може да бъде поставено в една категория с гръцкия йогурт, въпреки че последният е цеден продукт и съдържа по-малко вода. Според платформата подобни сравнения могат да изкривят крайните резултати.

Искат публичен регистър и действия на КЗП и КЗК

„Изправи се.БГ“ предлага да бъде създаден ежедневен публичен регистър на търговците, чиито цени надвишават определената справедлива стойност.

Сред исканията са още Комисията за защита на потребителите да бъде задължена да образува производство при установено устойчиво отклонение от справедливата стойност, както и да има механизъм за служебно сезиране на Комисията за защита на конкуренцията при съмнения за нарушения на Закона за защита на конкуренцията.

Гражданската платформа предлага също при системни нарушения да може да се въвеждат временни пределни надценки.

Според „Изправи се.БГ“ без подобни механизми определянето на справедлива стойност рискува да остане само ориентировъчен показател, без реален ефект върху крайните цени за потребителите.