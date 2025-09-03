Изказване на Хюсни Адем относно относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България
Уважаема г-жо председател,
Уважаеми колеги,
Днес когато говорим за криза свързана с това граждани на нашата страна да нямат вода за питейни и битови нужди , трябва да изясним как трябва да реагира законодателя по време на криза.
По темата свързана с водните ресурси средно на човек от населението сравнение с други европейски страни не сме на последно място, а напротив имаме сладководен воден ресурс.
Имайки достатъчно водни ресурси в същия момент говорим криза защото нямаме надеждна инфраструктура.
По втората тема кой е отговорен за липса на съвременна инфраструктура, отговорността носят всички правителства които управляваха България в близките 10-15 години.
Отговорността носи най вече ГЕРБ, това обществото трябва да го знае.
Проблемът с безводието в България е комплексен и няма едно единствено „магическо“ решение, а изисква комбинация от стратегии, инвестиции и промяна в нагласите. Повечето от тези неща ги виждаме в предложеното решение, ние от ПГ на „Алианс за права и свободи“ ще подкрепим всяка инициатива за решаването на проблемите на гражданите свързано с сухите кранчета в домакинствата.
Решението е многостранно и трябва да включва действия които не ги виждаме в предложението:
1. Поддръжка на язовири – Тука имаме в предвид проекти за почистване в дълбочина на дъната на язовирите, както и изграждането на нови микроязовири в стратегически места.
2. Изграждане на междухъбови връзки- Създаването на интегрирана мрежа, която да свързва водните ресурси на различни региони, позволява прехвърляне на вода от излишни райони към райони в криза.
3. Технологии и иновации – Възстановяване и рециклиране на вода (пречистена битова вода).Тука имаме в предвид строителство на съвременни пречиствателни станции, които да пречистват до ниво, позволяващо използването им за напояване в селското стопанство, промишлеността и напояване на зелени площи.
4. Системи за събиране на дъждовна вода. Стимулиране на домакинствата и общините да изграждат системи за събиране и съхранение на дъждовна вода за напояване и технически нужди.
5. Модернизиране на напоителните системи. Преминаване от традиционното напояване (напр. поройно) към капково напояване в земеделието, което намалява потреблението на вода с до 60%.
6. Умни водни мрежи и инфраструктура. Инсталиране на сензори в мрежата за откриване на течове в реално време и оптимизиране на водния поток.
7. Въвеждане на обективна ценова политика, която от една страна стимулира пестеливост (чрез прогресивно увеличение на цената за високо потребление), но от друга не превръща водата в достъпна за бедните домакинства.
Всички мерки които отбелязах не ги виждаме в проекта който ни се предлага за решение. Нека Борда за водите който ще се създаде да ги има в предвид.
Решението за безводието в България не е едно, а цял пакет от взаимосвързани мерки. То изисква мащабни държавни и европейски инвестиции в инфраструктурата.
Ние, народните представители от ПГ на АПС, считаме, че са необходими законодателни промени дори, ако е необходимо на най-високо – конституционно ниво. Готвим такова предложение и сме готови да ги предложим след дебат с останалите парламентарни групи.
Мъдро и прозрачно управление на водните ресурси.
Внедряване на съвременни технологии за пестене и рециклиране на вода.
Промяна в нагласите както на производителите, така и на потребителите на вода защото е безценно богатство.
Проблемът е сериозен, но с последователни действия и дългосрочна стратегия, България може да се справи с предизвикателствата с водната криза.