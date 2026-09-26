Иво Михайлов след отказа за такситата в бус лентите: Става въпрос за времето и парите на гражданите

Транспортната комисия не подкрепи на първо четене предложението таксита с пътници да използват бус лентите, а Михайлов защити идеята с по-бързо придвижване и по-ниски сметки за клиентите

Иво Михайлов коментира решението на парламентарната Комисия по транспорт и съобщения да отхвърли на първо четене предложението таксиметровите автомобили с пътници да могат да се движат в бус лентите.

„Транспортната комисия отхвърли предложението такситата с пътници да се движат в бус лентите. Но тук не става въпрос за привилегии за такситата, а за времето и парите на българските граждани. По-бързо придвижване, по-малко чакане и по-ниска сметка“, заяви Михайлов.

Законопроектът е внесен от Иво Михайлов и група народни представители на 27 август 2026 г. и предвижда такситата да могат да използват бус лентите, когато превозват пътници, освен когато това е изрично ограничено с пътна сигнализация.

При гласуването в транспортната комисия предложението получи 3 гласа „за“, 4 „против“ и 15 „въздържал се“ и не беше подкрепено на първо четене.

Според мотивите на вносителите промяната цели да съкрати времето за придвижване на пътниците и да подобри градската мобилност.