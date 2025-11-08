Ивелин Първанов: Държавата ни кара да шофираме по републикански пътища, които приличат на офроуд трасета

По време на парламентарния контрол, народният представител от „Възраждане“ Ивелин Първанов постави два последователни въпроса към министъра на регионалното развитие, свързани с години на бездействие по ключови пътни връзки, които оставят Северна България откъсната, а именно два третокласни републикански пътя – Етрополе-Тетевен и Кнежа-Гостиля- Ставерци-Крушовене.

Първият казус засяга участък от Републикански път III-3701, прекъснат от години преди село Черни Вит заради свлачища, които в най-широката си част не надвишават 8-10 метра. Въпреки че пътят не е официално затворен, достъпът до него на практика е невъзможен, а през него минават само бракониери, ловци и незаконни дървосекачи. Вместо да изпълнява ролята си на междуселищна връзка, трасето остава непочистено, неукрепено и изоставено, което принуждава хората от Златица, Пирдоп, Етрополе и Тетевен да заобикалят през АМ „Хемус“ и допълнително да натоварват и без това претоварения трафик по магистралата.

Втората отсечка, предмет на въпрос от Първанов, е Републикански път III-137 в района на Кнежа, където дупките, разрушеният асфалт и изсъхналите дървета по банкета превръщат трасето в реална заплаха за живота. Местните жители сравняват пътя с „фронта в Донбас“, а автомобилите, движещи се между селата Ставерци и Гостиля, буквално „участват в офроуд рали“. Въпреки че хората плащат винетки, не са извършвани реални ремонтни дейности, а по трасето се движи и селскостопанска техника, която по закон няма право да се движи по републикански път, но очевидно не прави разлика между асфалт и черен път.

В отговор министърът на регионалното развитие съобщи и в двата случая почти идентична позиция. За пътя Етрополе-Черни Вит е в процес на изготвяне технологичен проект, който трябва да бъде завършен до 30 декември 2025 г., след което„при осигурено финансиране“ през 2026 г. се очаква да започне ремонтът. За трасето Кнежа-Гостиля-Ставерци-Крушовене се предвижда превантивен ремонт на над 33 км, но и тук първо ще се изработва проект, а реалната работа е обещана „след приключване на процедурите“.

В реплика от трибуната Ивелин Първанов подчерта, че това е поредната ситуация, в която държавата обявява намерение, без да посочва срок, а хората по трасето отново трябва „да чакат следващия бюджет“. Той посочи, че Северна България е системно изоставяна, а обещанията за 2026 г. звучат по- скоро като политическо отлагане, а не като решение. „Не е нормално път, който свързва южна и северна България, буквално да изглежда като коларски. Не е нормално републиканска пътна мрежа да прилича на изоставена военна зона.“, заяви той от трибуната, подчертавайки, че ако държавата не поддържа инфраструктурата, тя не може да се нарече държава.

