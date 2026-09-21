Ивайло Вълчев: Защо всичко, което се говори в ЕП, трябва да бъде реално изпълнимо?

Евродепутатът от ИТН постави под съмнение практическата приложимост на част от инициативите, обсъждани на европейско ниво

Евродепутатът от „Има такъв народ“ и групата на Европейските консерватори и реформисти Ивайло Вълчев коментира част от предложенията и политиките, обсъждани в Европейския парламент, като постави акцент върху въпроса доколко те могат да бъдат приложени на практика. Вълчев е член на Европейския парламент от България и на групата ЕКР.

Една от темите, по които той изразява резерви, е идеята за ограничения върху достъпа на деца и младежи до социалните мрежи. В интервю за Дарик Вълчев определя подобна забрана като практически трудно изпълнима.

Позицията му се вписва и в по-широките му критики към европейски решения, които според него трябва да бъдат оценявани не само според поставените цели, но и според възможността да бъдат реално приложени. В свои предишни изказвания в Европейския парламент той е поставял подобни въпроси и по отношение на европейските климатични политики.

Самият Вълчев обаче подкрепя и редица европейски инициативи – например мерки за по-голяма прозрачност и контрол върху средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, както и предложения за намаляване на административната тежест в определени сектори. (Ивайло Вълчев)

Така въпросът „Защо всичко, което се говори в Европейския парламент, трябва да бъде реално изпълнимо?“ може да бъде разглеждан като част от политическата позиция на Вълчев за по-силен акцент върху практическите последици от европейското законодателство, а не като установен извод за работата на институцията.