Ивайло Вълчев отново посрещна представители на „Има Такъв Народ“ в Брюксел

На 6 ноември, представители на политическа партия „Има такъв народ“ осъществиха поредно работно посещение в Европейския парламент в Брюксел.

Като инициативата отново беше на българския евродепутат Ивайло Вълчев.

Програмата на визитата включваше разглеждане на пленарната зала, представяне на начина, по който функционира европейската институция, както и посещение на „Дома на европейската история“ – музей, който отвежда посетителите на пътешествие в миналото на Европа и подбужда към размисъл за нейното бъдеще.

По време на престоя си гостите имаха възможност да се запознаят с дейността на Ивайло Вълчев като член на Европейския парламент и да научат повече за процесите, чрез които се вземат решенията на ниво Европейски съюз.

Домакинът акцентира върху основните разлики между българския и европейския парламентаризъм и каква е огромната разлика в дебатите при НС и ЕП.



Вълчев отново отбеляза, че членството на „Има такъв народ“ в политическото семейство на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), засилва присъствието на партията в европейския политически живот и отваря нови възможности за партньорство и обмен на идеи.

Той подчерта, че чрез активната си работа в рамките на ЕКР, „Има такъв народ“ има възможност да влияе върху създаването на градивни европейски политики и да защитава по-ефективно интересите на България на европейската сцена.

Facebook

Twitter



Shares