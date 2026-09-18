Ивайло Вълчев настоява за защита на малките предприятия от допълнителни разходи по правилата за опаковките

Евродепутатът поиска от Европейската комисия облекчение за занаятчии, микропроизводители и малки онлайн търговци, които продават в други държави от ЕС

Евродепутатът от „Има такъв народ“ и групата на Европейските консерватори и реформисти Ивайло Вълчев предприе действия в Европейския парламент с цел да бъдат ограничени допълнителните административни разходи за малките български предприятия, произтичащи от новите европейски правила за опаковките.

Поводът са сигнали от български занаятчии, микропроизводители и малки онлайн търговци, които продават стоките си на потребители в други държави от ЕС. Според Вълчев новите изисквания могат да доведат до несъразмерна административна и финансова тежест за бизнеси с малък оборот.

От 12 август 2026 г. правилата на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки предвиждат определени производители, които продават директно на крайни потребители в друга държава членка, да имат упълномощен представител там във връзка с разширената отговорност на производителя. Вълчев посочва, че за малък търговец това може да означава фиксирани разходи за договор с такъв представител, независимо от ограничения обем на продажбите му.

В отговор евродепутатът е внесъл официален въпрос до Европейската комисия, с който настоява предвиденото освобождаване от това задължение за микро- и малките предприятия да може да се прилага още от 12 август. Целта според него е да не се получи преходен период, в който малките фирми ще трябва да направят разходи за изпълнение на изискване, което впоследствие може да отпадне за тях.

Вълчев е потърсил съдействие и от докладчика по законодателното досие в Европейския парламент, както и от докладчика в сянка от ЕКР и представители на групата в комисията по околна среда ENVI. Той настоява въпросът да бъде включен в преговорите по компромисните текстове. Към 11 август процедурата все още не е приключила, като разглеждането в Европейския парламент се очаква през есента.

Позицията е част от по-широкия политически подход на Вълчев срещу увеличаването на административната тежест върху бизнеса. В свои изказвания в Европейския парламент той се обявява за опростяване на европейските регулации, като аргументира тази позиция с конкурентоспособността на предприятията.

Предложеното облекчение все още не е окончателно решение. Затова практическото му значение за българските малки предприятия ще зависи от крайния текст и сроковете, които бъдат приети на европейско равнище.