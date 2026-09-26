Ивайло Вълчев: Как Европа може да върне конкурентоспособността на икономиката си

Евродепутатът поставя акцент върху намаляването на регулациите, възстановяването на европейското производство, достъпната енергия, инвестициите и по-добрите условия за бизнес

Европа трябва да промени икономическия си подход, ако иска отново да бъде конкурентоспособна на световната сцена. Това е позицията на евродепутата Ивайло Вълчев, който поставя сред основните проблеми прекомерните регулации и административната тежест върху европейския бизнес.

„Не може да убиваш Европа и бизнеса на Европа с регулации, а днес да излезеш и да кажеш, че има твърде много регулации и искаш да събудиш бизнеса на Европа“, заявява Вълчев.

Според него Европа трябва отново да започне да развива дейности и производства, от които през последните десетилетия постепенно се е отказала.

Индустриално събуждане и повече инвестиции

Вълчев свързва икономическото възстановяване и с т.нар. „индустриално събуждане на Европа“. Според него то трябва да бъде придружено от по-равнопоставени условия за развитие в различните части на Европейския съюз.

Особено внимание той отделя на Източна Европа, която според него трябва да се превърне в пространство с добри условия за търговия и инвестиции.

За България това означава да не бъдат пропускани възможностите за привличане на инвестиции, когато те се появяват, и да има по-широка национална визия за икономическото развитие.

В свои позиции Вълчев подкрепя и разширяването на достъпа на европейските предприятия до международни пазари, намаляването на тарифните бариери и диверсификацията на икономическите партньорства на ЕС.

По-малко бюрокрация и по-практични правила

Сред повтарящите се акценти в позициите му е необходимостта европейските правила да бъдат по-практични и да не поставят предприятията от ЕС в неблагоприятно положение спрямо глобалните им конкуренти.

Тази позиция частично съвпада и с настоящата европейска програма за конкурентоспособност. Европейските институции поставят сред приоритетите намаляването на административната тежест, по-достъпната енергия, инвестициите, иновациите и задълбочаването на единния пазар.