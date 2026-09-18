Ивайло Вълчев: ЕС трябва да намали свръхрегулациите над малкия бизнес

Евродепутатът настоява европейските правила да отчитат мащаба на микро- и малките предприятия и да не ги натоварват с непропорционални административни разходи

Европейският съюз трябва да ограничи прекомерната административна тежест върху малкия бизнес и да прилага по-пропорционални изисквания към микропредприятията и малките производители. Такава позиция застъпва евродепутатът Ивайло Вълчев от групата на Европейските консерватори и реформисти.

Конкретен повод за неговата позиция са новите европейски правила за опаковките и отпадъците от опаковки. Вълчев съобщи през август, че е получил сигнали от български занаятчии, микропроизводители и малки онлайн търговци, които продават изделията си в други държави от ЕС.

Според него изискването при определени трансгранични продажби да бъде назначаван упълномощен представител във връзка с разширената отговорност на производителя може да доведе до фиксирани разходи и допълнителна администрация, които са несъразмерни за бизнеси с малък оборот. Затова Вълчев е отправил официален въпрос до Европейската комисия с искане микро- и малките предприятия да не бъдат натоварвани с ненужни разходи в преходния период.

Позицията му е, че целите на европейското екологично законодателство могат да бъдат преследвани, без върху най-малките компании да се налагат същите административни изисквания като върху големите предприятия. Той настоява предвидените облекчения за малкия бизнес да започнат да действат възможно най-рано.

Темата е част от по-широкия европейски дебат за баланса между регулациите и конкурентоспособността. Регулациите могат да имат цели като защита на потребителите, околната среда и единния пазар, докато критиците на прекомерната административна тежест посочват разходите за спазване на правилата и по-силното им относително отражение върху малките предприятия.

Вълчев посочва, че ще продължи да настоява за решение, което едновременно да запази екологичните цели на европейските правила и да ограничи непропорционалната финансова и административна тежест върху малките производители.