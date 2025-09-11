Иван Таков: Връщането на доверието на гражданите в институциите на общинската власт е приоритет №1 в СОС

Нашата цел е София да се развива като град на хората, без несправедливи контрасти между бедни и богати райони и граждани, осигуряващ добър стандарт за работа и живот на всички свои жители, каза председателят на групата на МК „БСП за България“

Връщането на доверието на гражданите в институциите на общинската власт е приоритет №1 в СОС. Това каза Иван Таков, председател на групата на Местна коалиция „БСП за България“, в словото си на първата сесия на Столичния общински съвет за сезона. „Нашата група е тук, за да защити интересите на работещите и на хората с по-ниски доходи. Целта ни е София да се развива като град на хората, без несправедливи контрасти между бедни и богати райони и граждани, осигуряващ добър стандарт за работа и живот на всички свои жители“, заяви Иван Таков.

Той отбеляза, че от началото на годината съветниците от всички политически групи в СОС са направили за града и за софиянци това, което са могли. „Длъжни сме да признаем, че то изобщо не беше много, оцени председателят на групата на МК „БСП за България“. – Най-големият ни успех е, че приехме Сборния бюджет на Столична община. Да, със закъснение – чак през юни, но все пак се справихме. Преодоляхме и една много сериозна криза – тази в столичния градски транспорт, която остави софиянци и гостите на града за седмица без наземен обществен транспорт. Не успяхме обаче да се справим с най-важната задача – да върнем доверието на гражданите в институциите на общинската власт“.

Иван Таков беше категоричен, че въпросът за връщането на доверието е основният, на който трябва да отговорят всички групи в СОС през идните месеци. „Без доверие нито ще имаме необходимата легитимност да предлагаме решения, нито необходимата ефективност да ги реализираме. Най-красноречивият пример за изгубеното доверие е катастрофално ниското участие на гражданите на проведените частични избори за районни кметове. Това слабо участие не е от върховно удовлетворение или от липса на ангажираност. То е от обезвереност и липса на очакване, че общинската власт може да решава проблеми“, отбеляза той.

Председателят на БСП – София добави, че начинът за връщане на доверието минава най-напред през умението на всички съветници от всички политическите групи да покажат висока институционална култура. „Минава през това да действаме спрямо правомощията ни, да си даваме сметка за отговорността на позицията ни, да осъзнаваме, че представляваме социални групи, а не себе си, заяви Иван Таков. – И тук идва второто условие – да реализираме общински политики, които да са в унисон с интересите на тези социални групи. Обществото в София е крайно разделено в социо-икономически план и затова трябва да си даваме ясна сметка, че много трудно ще намерим политика, която да удовлетвори всички социални групи едновременно.

Затова сме различни партии в СОС. И сме призвани да защитаваме интересите на различни групи. Да предлагаме политики, които да решават проблемите на тези различни групи. Връщането на доверието ще започне в момента, в който ние успеем да превърнем Столичния общински съвет в терен за спорове именно за такива политики“.

Иван Таков изброи и приоритетите на групата на Местна коалиция „БСП за България“ в СОС, по които ще работи през новия сезон. „Ще настояваме и ще работим така, че средствата от общинския бюджет да се изразходват за подобряване на условията на живот и средата приоритетно в крайните райони. Ще се включим активно в подготовка на Сборния бюджет на Столична община за 2026 година, която настояваме да започне с участието на общинските съветници незабавно, с ясни и изпълними приоритети и ясна децентрализация на бюджетни средства към районите на столицата, заяви той. – Ще концентрираме усилия в посока повишаване на доходите и подобряване на условията на труд на работещите не само в общинския транспорт, но и във всички общински дружества и предприятия, в това число общинските болници и ДКЦ. Ние сме готови да водим политически спорове с всеки, който смята, че в бюджета на столицата вместо пари за тези цели, трябва да има средства приоритетно за едрия бизнес през нереализируема капиталова програма. Партиите вдясно е нормално да защитават тези групи. Затова тук е мястото да водим този разговор, да спорим и да отстояваме интересите на гражданите, които представляваме“.

Иван Таков добави, че сред основните приоритети на съветниците от групата на Местна коалиция „БСП за България“ ще бъде и подготовката на града за есенно зимния сезон – за осигуряване работата на „Топлофикация София“ ЕАД, за гарантиране на отоплението в общинските училища, детските градини и ясли, здравни и социални заведения, за поносими цени, за технологично обновяване, за което групата на БСП беше инициатор. „На вниманието ни неотменно ще стои и въпросът с доброто и законосъобразно управление на общинската собственост и търговските дружества, с недопускане на никакви компромиси по отношение на лобистки сделки, водещи до занижени приходи и загуба на общински терени, добави той. – Ще настояваме за изпълнение на поетите от Столична община и СОС задължения за приоритетна финансова грижа към общинското здравеопазване в столицата. Считаме, че Столична община е длъжна да гарантира достъпно и качествено здравеопазване за всеки свой гражданин. За да гарантираме това трябва да поддържаме високо качество на предоставяните здравни услуги от общинските болници и ДКЦ, които са единствената алтернатива за значителна част от софиянци, особено за пенсионерите и хората с по-ниски доходи. В градския транспорт нашите основни приоритети ще бъдат повишаване на доходите на работещите в дружествата, подобряване на условията на труд, закупуване на нов подвижен състав и повишаване на сигурността чрез подобряване на пътната инфраструктура. Това са най-важните фактори, за изграждането на сигурен, достъпен и удобен градски транспорт, който да бъде алтернатива на автомобилния. Столична община трябва да даде пример, да покаже, че е социално отговорна и да разсее страховете на гражданите, които са силно притеснени от вдигане на цените и повишаване на инфлацията при смяната на лева с евро от началото на следващата година. Затова сме категорично решени Столична община да поеме част от финансовата тежест в транспорта в този момент и цената на всички превозни документи да бъде закръглена надолу. Вярвам, че работата ни ще бъде успешна. И нека не забравяме, че всеки един общински съветник се намира в залата в СОС по силата единствено и само на доверието на гражданите. А това е огромна отговорност не само към настоящето, но и към бъдещето на града и на софиянци“.

