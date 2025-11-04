Иван Таков: Терзиев и Бобчева са над нещата – насред кризата с боклука в София отлетяха за Рио

Групата на социалистите в СОС ще настоява в план-сметката за чистота за следващата година да бъдат включени компенсации за гражданите от районите, които са били оставени без сметосъбиране, заяви председателят на БСП – София

Насред кризата с боклука в София, кметът Васил Терзиев и заместникът му по екология Надежда Бобчева отлетяха за Рио де Жанейро. Това съобщи Иван Таков, председател на БСП – София и на групата на Местна коалиция „БСП за България“ в СОС. Той изрази възмущението си и от пиар кампанията на столичния градоначалник – с билборди в цветовете на украинското знаме да благодари на гражданите в „Люлин“ и „Красно село“ затова, че сами си чистят боклука. „Това е цинизъм! Не стига, че допуснаха двата квартала да се заринат с боклуци, не стига, че принудиха хората да си чистят сами, а и харчат техните пари, за да купуват билборди, от които да им благодарят, че се справят сами. Има нещо изначално сбъркано в цялата тази работа, коментира Иван Таков. – Нека да е ясно на всички – кризата няма да се реши с лозунги, билборди, пиар кампании, нито в Рио де Жанейро“.

Иван Таков предупреди, че вариантите за справяне с кризата с боклука в София вече не са много. И добави, че проблемите ще се задълбочават. „Трябва да бъдем честни с гражданите, каза той. – Вместо да харчи техните пари, за да поставя билборди, Терзиев трябваше да излезе пред хората и ясно да заяви, че признава грешката и вината си. А след това да обещае, че ще намери начин да ги компенсира за неудобството, което им причини“.

Председателят на БСП – София добави, че групата на социалистите в СОС ще настоява в план-сметката за чистота за следващата година да бъдат включени компенсации за гражданите от районите, които са били оставени без сметосъбиране. „Справедливо е всички хора, които са си платили, а не са получили услуга, да бъдат компенсирани, обясни той в ефира на БНТ. – Не е толкова сложно. Ако в продължение на 60 дни, например, не е имало почистване на територията на района, в който живеят, такса битови отпадъци за следващата година трябва да им бъде намалена пропорционално“.

Иван Таков отбеляза, че проблемът е изключително сериозен и не бива да бъдат допускани спекулации, а всички заедно в Столична община да намерят адекватно решение. „Ние вече видяхме, че не можем да разчитаме нито на кмета, нито на администрацията му, затова разговарях с някои от кметовете на райони, в които предстои да се сблъскат с кризата с боклука, каза той. – Най-напред това ще се случи в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ – още в началото на декември. В момента обмисляме дори възможността за изграждане на капацитет за сметосъбиране в самите районни администрации. Поне временно да могат да поемат удара. Защото той е неминуем и това трябва да е ясно на всички. Още веднъж ще кажа – борбата с мафията не се води с лозунги и пиар кампании. Води се с пренасочване на обществения ресурс от частните фирми към общинските дружества и предприятия“.

Председателят на БСП – София припомни, че социалистите в СОС са били най-критични през последните 15 години към предишното управление на Столична община именно по отношение на начина, по който се управлява общинската икономика. „Много по-разумно е да укрепиш тази икономика, да направиш така, че да работи по-добре, отколкото постоянно да повтаряш мантрата, че държавата и общината са лош стопанин, заяви той. – Тази мантра я слушаме вече 35 години. И с нейна помощ всичко в държавата и общината беше концесионирано, приватизирано и продадено. Затова сега постоянно се лутаме от криза в криза и се чудим как да излезем от този омагьосан кръг“.

