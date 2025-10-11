Иван Таков: СОС за пореден път измъква кмета от криза, която той сам създава
Има недопустима липса на информация по отношение на обществената поръчка, обявена от СО за изпълнение на дейността по сметосъбирането, заяви председателят на БСП – София и на групата на социалистите в СОС
Столичният общински съвет за пореден път измъква кмета Терзиев от криза, която той сам създава. Това заяви Иван Таков, председател на БСП – София и на групата на социалистите в СОС, в предаването „Панорама“ по БНТ. Той добави, че с гласуването на доклада, с който ще бъдат отпуснати 9 млн. лв. на общинското дружество „Софекострой“, в някаква степен ще бъде решен въпросът със сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“. „Засега го измъкваме от кризата в тези два района, както го измъкнахме и от кризата в градския транспорт. Но след по-малко от два месеца София ще е в много по тежка ситуация, защото изтичат анексите на фирмите за почистване в още 17 столични района, каза Иван Таков. – Пак ще кажа – преди повече от година започнахме да настояваме за обявяване на новата процедура и паралелно за оздравяване на общинското дружество, на което да отпуснем средства, за да закупи техника“.
Иван Таков отбеляза, че това, което се случва с боклука в София в момента, е еманация на ултрадясното разбиране, че всичко е за продан и всичко е пазар. „За да не е боклукът в ръцете на мафията, както се изразява кметът, трябва да е в ръцете на общината. Това е решението, заяви той. – БСП го предлага още от 2019 година, когато внесохме доклад за създаване на общинско предприятие „Чистота“. През 2023-та, още в първите дни от този мандат, отново внесохме такъв доклад“.
Председателят на БСП – София и на групата на социалистите в СОС добави, че има недопустима липса на информация по отношение на обществената поръчка, обявена от Столична община за сметосъбирането в града. „В досието на тази обществена поръчка в централизираната система за обществени поръчки ЦАЙС няма протоколи и доклади от работата на комисията, каза той. – По този начин не става ясно кой участник е отстранен, кой се е отказал сам, кой е отговарял документално на началните изисквания за подбор… Този доклад или протокол от работата на комисията по разглеждане и оценяване на офертите е от особено значение, за да може да се проследи развитието на процедурата. В случая ние сме принудени сляпо да вярваме на това, което ни казват общинската администрация и кметът Терзиев. Затова настоявам протоколите от работата на комисията да бъдат обявени публично, каквото е изискването на закона“.
Иван Таков отбеляза също, че поръчката е правена единствено от кмета и неговия екип. И за първи път при изготвянето й общински съветници не са били допуснати да участват. „Няма как да очакваш, че процедура за 500 млн. лв. може да бъде направена за няколко дни, заяви той. – Поръчката на Столична община е изпратена на Агенцията за обществени поръчки (АОП) на 26 март тази година. А договорите за почистване на районите „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха на 10 април. Според вътрешните правила на Столична община за управление на обществените поръчки, трябва да има план график, който да е съобразен с всички законовоустановени срокове, които се отнасят към тази поръчка. Настоявам кметът Терзиев и неговият екип да ни представят този план график, за да видим какви срокове, включително за обжалване, са предвидени от Столична община. При положение, че поръчката е изпратена в АОП само 14 дни преди изтичане на срока на договора, според мен, не може и дума да става за предвидено време за обжалване. Затова кметът трябва да ни представи този график, за да видим кой е отговорен за закъснението и забавянето на процедурата. И още нещо – всички процедури на стойност над 5 млн. лв. преминават през задължителен контрол от АОП. Това не е нещо ново в Закона за обществените поръчки. Би трябвало евентуално забавяне на поръчката от АОП да е било взето предвид от Столична община при обявяването на процедурата и сроковете й“.