Иван Таков пред младежите в БСП: Време е за активност, за да сме на нивото на отговорността, която сме поели

Чудесно е, че много млади хора излизат по площадите, за да изразят гнева си, дано не ги употребят и не обезсмислят бунта им, коментира председателят на БСП – София и заместник-председател на социалистическата партия

Време е за активност, за да сме на нивото на отговорността, която сме поели. Това каза Иван Таков, председател на БСП – София и заместник-председател на БСП по публичните политики, в изказването си по време на заседанието на Националния съвет на Младежкото обединение в социалистическата партия. Столичната градска организация беше домакин на последното за годината заседание на висшия ръководен орган на Младежкото обединение.

„Беше удоволствие да видя залата ни пълна с толкова много млади социалисти от цялата страна. Партията ни разчита много на тяхната енергия, на мотивацията и дързостта им, коментира Иван Таков. – В това толкова бурно и динамично време ни трябва активност, за да може нашите политики да стигнат до хората. За да знаят те какво ние им предлагаме. Да се запознаят с нашата лява данъчна политика. Да разберат защо настояваме за данъчна реформа още през следващата година. Да знаят, че няма да се откажем от необлагаемия минимум. За да остане един не малък доход в най-засегнатите социални слоеве на нашето общество, предвид въвеждането на еврото от началото на годината. А компенсацията за това ще дойде от облагане на свръхпечалбите на най-богатите. Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Нашата цел е справедливо да разпределим данъчната отговорност – така, както е във всички държави в Европейския съюз“.

Иван Таков посочи новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, който е само на 34 години, като перфектния пример, за това, че е възможно да си млад, ляв и успешен политик. „Ако не успеем да политизираме младите, България е загубена, каза още председателят на БСП – София. – Чудесно е, че много млади хора излизат по площадите, за да изразят гнева си. Тук обаче има едно огромно „но…“. Дано този гняв да не бъде употребен и обезсмислен. Защото имаме много примери за това през последните 36 години. Гневът и протестът срещу корупцията е напълно справедлив. Корупцията е огромен бич за всяка държава. Но тя е следствие, тя е резултат от срастването на политиката и бизнеса, допуснато от толкова години дясно управление на държавата. Изваждането на корупцията като знаме на гнева и на бунта отдалечава политиката от радикалните въпроси за неравенствата, за преразпределението и социалната справедливост. Тя отдалечава и отвращава хората от политиката и ги деполитизира. Затова е толкова важно да върнем идеологическия разговор в политиката, да върнем класическия сблъсък ляво-дясно, за да отхвърлим категорично и окончателно толкова вредния за държавата ни неолиберализъм“.

Иван Таков призова младежите в БСП да бъдат активни, да разговарят с връстниците си по места, да обсъждат проблемите им и заедно да търсят решения. „Само по този начин ще можем да реализираме амбициозната цел, която си поставихме през септември, а именно – в рамките на следващата година да добавим нови 100 000 потенциални наши симпатизанти в демографския сегмент 18-35 години, каза заместник-председателят на БСП. – Имаме много работа да свършим, за да бъдем на нивото на отговорността, която сме поели. Казах на младежите, че и националното ръководство на партията, и Градската организация на БСП в София винаги са насреща за техните идеи и за съвместни дейности. В столицата даваме път за реализация на младите, а доказателство за това са нашите представители в законодателната, изпълнителната и местната власт. Двама от тях бяха до мен на трибуната по време на Национален съвет. Председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков е народен представител заедно с Атанас Атанасов. На предсрочните парламентарни избори миналата година двамата бяха водачи на листите на „БСП – Обединена левица“ в столичните 23-ти и 24-ти МИР“.

