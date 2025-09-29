Иван Таков: Няма да позволим приватизация на „Топлофикация София“ ЕАД

БСП е гарантът, че това общинско дружество ще остане публична собственост, заяви председателят на групата на социалистите в СОС

Няма да позволим приватизация на общинското дружество „Топлофикация София“ ЕАД. Това заяви Иван Таков, председател на БСП – София и на групата на Местна коалиция „БСП за България“ в СОС в ефира на телевизия Euronews. Той добави, че все още има различни възможности за спасяването на задлъжнялото общинско дружество.

„Настоящето ръководство на „Топлофикация София“ е от около 12 месеца. А проблемите на дружеството са трупани в продължение на над 30 години, коментира Иван Таков. – Без да оправдавам сегашното ръководство, но чудеса в „Топлофикация София“ не могат да се случат“.

Иван Таков отбеляза, че общинските съветници от БСП отдавна настояват за модернизация, тъй като това предприятие по друг начин няма как да съществува в настоящата регулаторна рамка. „От много години слушам различни идеи за приватизация на „Топлофикация София“. Нека обаче да е ясно – БСП ще бъде гарант, че дружеството ще остане публична собственост, заяви той. – Това е изключително важно, тъй като предприятието е от стратегическо значение за националната сигурност. Освен това има и много сериозна социална функция. То осигурява отоплението на над милион души в София“.

Председателят на БСП – София припомни, че най-големите си дългове „Топлофикация София“ натрупа по време на газовата криза, предизвикана от правителството на Кирил Петков. „Всички помним как неговият кабинет прекрати едностранно договора с „Газпром“. Помним също и цената на газа, която тогава надхвърли 300 лв. за мегаватчас, каза Иван Таков. – По същото време в микса на „Топлофикация София“ КЕВР признаваше само 90 лв. за мегаватчас. Ножицата между цената, на която „Топлофикация София“ купуваше газ, и тази, която КЕВР признаваше, беше огромна. Не беше редно гражданите да бъдат натоварени с покриването на разликата. Така дълговете скочиха рязко и в момента надхвърлят 2 милиарда лева. И за енти път стигаме до момента, в който да мислим как да решаваме този огромен проблем. Модернизацията си остава единственият разумен подход. По предложение на групата на БСП в миналия мандат СОС прие с огромно мнозинство доклад за външен мениджмънт на „Топлофикация София“. Това не е приватизация, нито е скрита приватизация, както някои се опитват да го изкарат. Става въпрос за външна компания, която да управлява дружеството, въз основа на детайлно изготвен анализ, и да направи необходимите инвестиции в модернизация, по-точно казано – да изгради така наречената когенерация“.

Председателят на групата на социалистите в СОС обясни каква е разликата между концесия и външен мениджмънт на „Топлофикация София“. „Концесията означава СОС да подкрепи решение, с което да отдаде за 35 години, например, всички активи на дружеството. И да остави на концесионера да се разпорежда с него, както е разписано в концесионния договор, обясни той. – В случая с външен мениджмънт, активите на дружеството няма да бъдат прехвърляни. Единствено „Топлофикация София“ ще бъде управлявана професионално. През миналия мандат бяха започнали първоначални разговори. Но, както често се е случвало, нещата бяха бавени, размотавани, за да дойде края на мандата и нищо да не се случи“.

Иван Таков отбеляза, че в момента кметът и администрацията не правят абсолютно нищо по случая с „Топлофикация София“. „Трябваше да бъде направен нов анализ, поне Терзиев така ни беше уверил. До момента обаче не виждаме никакво движение. А „Топлофикация София“ затъва все по-дълбоко в дългове“.

