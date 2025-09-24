Иван Таков: Нелепо е кметът да иска от софиянци да му дадат експертни решения за паркирането в града

Нелепо е кметът да иска от софиянци да му дадат експертни решения в транспорта, които той и екипът му са длъжни да намерят и да предложат.

Това заяви Иван Таков, председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на Местна коалиция „БСП за България“ в СОС. Той направи коментара по повод доклад на Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров, заедно с общински съветници от групата на ПП-ДБ, за промени, свързани с паркирането в града. Предложението за промените идва на база на направена анкета сред 22 230 души в София.

„Това е някакъв абсурд. Наистина не вярвам, че е възможно разумен човек да вземе тежко експертно решение, което засяга множество системи и са необходими специализирани анализи, чрез „мащабно допитване“ до гражданите. Не е сериозно това“, коментира Иван Таков. Той припомни, че почти същите предложения, но събрани в доклад на групата на „Спаси София“, бяха оттеглени. „За мен тази анкета има за цел да имитира дейност на кмета и неговата администрация и да им бъде параван за безсилието и неможенето да намерят правилните решения. Паркирането вече е наистина гигантски проблем за града. И са необходими адекватни решения, взети на база на задълбочени експертни анализи. Струва ми се, че с тази анкета кметът се опитва да използва гражданите, за да оправдае желанието си да бъдат вдигнати цените за паркиране в града. С две думи – отново прехвърля собствената си отговорност на друг. Този път на софиянци“.

Иван Таков е категоричен, че групата на Местна коалиция „БСП за България“ няма как да подкрепи предложения на парче, взети без необходимите експертни анализи. „Решението на проблема с паркирането е много тясно свързан с други два много важни въпроса, които все още нямат отговор – удобен и достъпен градски транспорт, който да бъде предпочитан от софиянци за придвижване, и изграждане на паркинги и регулиране на престоя, паркирането и домуването на автомобилите, коментира Иван Таков. – Допитването до гражданите е много хубаво нещо, което ние винаги сме адмирирали. Но експертните решения трябва да бъдат взимани от експерти, които са избрани от същите тези граждани да ги представляват в Столична община. Санкционният режим за хората, какъвто се явява повишаването на цената за „синя“ и „зелена“ зона, не е решение. Затова и докладът на Терзиев, Петров и ПП-ДБ не може да го смятаме за реформа в паркирането, която да реши този огромен проблем на града. Напротив – това не е нищо друго, освен желание за поредно бъркане дълбоко в джоба на софиянци“.

