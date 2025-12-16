Иван Таков: Категорично сме против приватизация или концесия на „Топлофикация София“ ЕАД

Предприемането на някакви действия, само за да бъде прекратено бездействието, не решава проблемите на дружеството, чиито задължения продължават да се трупат, предупреди председателят на групата на МК „БСП за България“ в СОС

Категорично сме против приватизация или концесия на „Топлофикация София“ ЕАД. Това заяви Иван Таков, председател на БСП – София и на групата на Местна коалиция „БСП за България“ в СОС. „Няма спор, че трябва да има действия от страна на Столичния общински съвет за справяне с проблемите на „Топлофикация София“ ЕАД, коментира той. – Анализите са хубаво нещо, но досега те не доведоха до никакъв резултат в полза на дружеството. Една голяма международна компания – Black and Veatch – изготви преди няколко години подобен анализ, както и план за действие. Но нищо не последва от това. Истината е, че предприемането на някакви действия, само за да бъде прекратено бездействието, не решава проблемите на „Топлофикация София“, чиито задължения продължават да се трупат“.

Иван Таков подчерта, че категоричната позиция от години на групата на БСП в СОС е против концесия или приватизация на дружеството. „За нас това не е решение. И ще се противопоставим на всяка подобна идея или предложение. „Топлофикация София“ трябва да остане публична собственост“, добави той.

Председателят на групата на социалистите припомни, че през 2019 година Столичният общински съвет прие решение да бъде избран външен управител, който да осигури и необходимите инвестиции за модернизация на дружеството. „Никой няма съмнение, че без модернизация и нови когенерационни мощности „Топлофикация София“ няма как да спре да трупа задължения, каза Иван Таков. – Моментът преди 5-6 години беше изпуснат. Сега вече задълженията надхвърлят 2 милиарда лева“.

Според него, решението днес минава през диалог с държавата. „Такъв диалог преди време беше започнат, тъй като това е основният кредитор на „Топлофикация София“, припомни председателят на БСП – София. – Това дружество е от стратегическо значение за енергийната система в България. То е част от националната сигурност на държавата. Затова смятам, че може да бъде намерено разумно решение. Да бъдат осигурени необходимите инвестиции и „Топлофикация София“ да започне да работи по друг начин, за да спре да трупа загуби“.

