Иван Таков: БСП се справя в управлението, на Калоян Паргов ще разчитам

Иван Таков, председател на БСП-София и на групата на БСП в СОС, в „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 9-ти април 2022 г., заяви позиции по следните теми:

Подаръците.

Водещата показа на Таков подаръка тениска Harvard и обясни: „Harvard low, обаче отдолу има just kidding – леко се шегувам, г-н Таков! Ще Ви я дадем лично, защото в качеството Ви на председател на БСП-София и групата на БСП в СОС вероятно ще имате среща с харвардските възпитаници!“. Таков отговори, че времето ще покаже.

Беновска попита: „Коя ябълка си избирате – зелената или червената, Вие бяхте и в Народното събрание?“. Иван Таков отговори: „Червената ябълка носи особено послание, както знаем от приказките! Но въпреки всичко, все пак това е и цвета на нашата партия, така че ще взема червената с всички рискове, които следват от това!“.

Как се справя БСП в управлението?

Беновска продължи: „Много е важно как влязохте в този пост! Нека видим първото интервю, което дадохте, когато бившият председател на БСП-София Калоян Паргов Ви представи и Ви връчи един символичен ключ на София!“. Тя пусна запис от интервюто ѝ с Таков от 24-ти март 2022 г.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Илиана Беновска: Г-н Таков, Вие не влизате ли в „стадото на черните овце“, което в момента Калоян Паргов оглавява в обкръжението на Корнелия Нинова, през техните очи? И каква приемственост, кое ще наследите като управленчески подход и като председател на БСП-София, и като ръководител на общинската група на БСП от Калоян Паргов?

Иван Таков: Г-жо Беновска, първо искам една поправка да направя във Вашия въпрос, питания и коментар към Калоян Паргов! Не ме е избрал Калоян Паргов, той вече не е делегат на конференцията, а ме избраха 157 делегати на градската конференция. Ако трябва да сме точни!

Илиана Беновска: Приемам!

Иван Таков: Както каза г-н Паргов довечера ще има заседание на групата. Разбирам, че се оттегля от председателското място, така че групата вече ще реши оттук нататък кой ще я води в общинския съвет. За това трябва да сме абсолютно ясни, защото при нас процедурите са демократични и ясни. Както се случи и вчера изборът ми на таен вот.

Доколкото това какво ще наследя като практики, като управленчески подход – аз има свой собствен стил на ръководство на организация. Вече съм 6 години председател на район „Възраждане“ на БСП-София. Така че аз имам собствен стил на правене на нещата. Градският съвет също познава този мой стил, тъй като аз съм бил заместник-председател 2 години. А и с вчерашния си вот, голяма част от делегатите са членове на районни съвети, с които поддържам тесен контакт, голяма част са и председатели на районни съвети. Така че смятам, че те добре познават моите качества и моя стил на работа. Всеки разбира се има индивидуален стил на работа и подход към нещата. Но това, което каза г-н Паргов, че от далечни времена между „Леге“ и „Позитано“ е имало напрежение, аз искам да кажа, че моята цел е това нещо по един или по друг начин да приключи! Защото това разделение, вчера имах шанс да го кажа и пред делегатите, не ни прави по-силни! Напротив, то ни изхабява цялата енергия във вътрешнопартийни борби. Затова и моят стил винаги е бил такъв – не да разделям, а да обединявам и да вървим напред!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Беновска попита: „Как оценявате 100-те дни на правителството и ролята на БСП в него? В момента се провежда пленум на „Позитано“ 20 по този въпрос! Каква е Вашата оценка?“. Иван Таков отговори, че конфигурацията на управление е сложна, от 4 партии, които в някои отношения нямат много общо помежду си. Освен това управлението преживява тежки дни, защото се натрупват няколко кризи, които идват отвън. Той продължи: „В тези 100 дни видяхме и положителни неща. Волята за промяна не зависи само от една партия. Не мога да подмина, че и благодарение упоритостта на БСП преди седмица влязоха в сила някои социални мерки, за които БСП се бореше през годините. Увеличението на минималната работна заплата например, което не е достатъчно, но все пак е стъпка в правилната посока! Увеличиха се и средствата за отглеждане на дете и т.н. На мен ми се иска всички тези неща да се случват с по-бързи темпове, но може би все още липсва и синхрон в правителството и в комуникацията между отделните министри. Дай Боже това да се промени в последните месеци!“.

Иван Таков коментира също така, че безплатните детски градини са едно много добро решение. Той беше категоричен, че не приема противопоставянето на безплатните детски градини с липсата на места, тъй като ГЕРБ и Фандъкова са имали повече от 14 години да решат проблемите, а не са го направили

Водещата пусна запис от интервюто ѝ с Николай Събев от 7-ми април 2022 г.:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Илиана Беновска: Стабилна ли е коалицията? Днес Урсула фон дер Лайен беше в България, връчи на премиера Петков много тържествено Плана за възстановяване и устойчивост. Устойчива ли е коалицията и дали имаше някаква цена? Синергия или условия имаше от страна на фон дер Лайен към Кирил Петков за такъв рязък завой за подкрепа към нашия план? Знаете ли нещо?

Николай Събев: Аз знам, че от първия ден, в който съставихме това правителство пророкуват, че то няма да бъде вечно, че няма да бъде трайно, че има проблем, че ще се разпадне, тъй като е странна коалиция между хора, които имат различни идеи.

Илиана Беновска: Това са „градски легенди“! Какво е Вашето лично мнение?

Николай Събев: Моето лично мнение е, че Кирил Петков и Асен Василев са наистина хора, които постигат целите си с минимални компромиси! Аз им свалям шапка!

Илиана Беновска: Да не съжалявате някой път за тези думи?

Николай Събев: Не, не, аз съм с тях плътно! Заедно сме! Аз съм също част от тази борба да създадем един работещ екип. И в този момент аз нямам конфликт с вицепремиера Гроздан Караджов. Ние работим перфектно заедно. Моите адмирации към Александър Николов, министър на енергетиката! Страхотен е! Доставя ми удоволствие да работим заедно. И всъщност благодарение на това как Кирил Петков успява да ни обедини в един отбор и как да се фокусираме върху нещата, които са важни за България, ние започваме да работим като един отбор. Разбира се има неща, които могат да внесат напрежение в коалицията.

Илиана Беновска: Теглите ме за езика тогава, последен въпрос, като казахте, че Кирил Петков и Асен Василев знаят как да постигат целите си …

Николай Събев: Знаят, знаят! И ги постигат!

Илиана Беновска: Внимавайте! Меморандумът за 1 милиард долара, който те подписаха малко, както ние се изразихме в нашия коментар за тази седмица, „по весели чорапи“! С „Gemcorp“ и IP3.

Николай Събев: Това е резултат от недобра комуникация! Това е сериозен проблем!

Илиана Беновска: Защо се наложи първо да се подписва така скришом, а после американското посолство да опровергава, а Кирил Петков да го дава на ДАНС?

Николай Събев: Целият проблем е недобра комуникация!

Илиана Беновска: От чия страна?

Николай Събев: Като цяло! Когато всеки по малко допусне нещо, което не е добре като комуникация и не се изясни правилно още от началото и така в цялата група се предаде, в крайна сметка може да се стигне до такъв резултат. Когато аз казвам, че Кирил Петков и Асен Василев страхотно се справят със ситуацията, имам предвид и точно това – когато един допусне грешка, защото няма начин да не допуснем грешки, нали – как реагира след това! Какви бяха действията след това!

Илиана Беновска: Е, Асен Василев бъкел не обели, но Кирил Петков каза, че ще сезира ДАНС!

Николай Събев: Кирил Петков пое инициативата, Асен Василев се ограничи до това, което е казал и продължаваме напред! Няма скандал!

Илиана Беновска: Вие, като предприемач, ако решите да подписвате меморандум, нали няма да седнете на една вечеря с първия срещнат и да подпишете? Може би както Вие правите подбора на чуждите консултанти, ще има избор между 2-3 кандидатури? И това трябва да е публично, не е ли така?

Николай Събев: Така би следвало да е, но вижте! Ако поради недобра комуникация Кирил ми се обади и каже – виж ги тия момчета, мисля, че стават и след това ми се обади вторият човек, който работи с тях и ми каже – мисля, че стават, тогава аз ще кажа – добре, защо да не ги видя! Това се случва и в бизнес средите!

Илиана Беновска: Няма да правите кастинг!

Николай Събев: Когато имаш добра препоръка, защо да правиш кастинг? В крайна сметка каква е целта – ние да имаме тези мощности, от които имаме жизнена нужда. Дори да решим, че е нещо прибързано, отново никой не е казал, че няма да греши! Много е важно, когато някой сгреши, какво прави след това! Начинът, по който реагираха всичките, в това число и Александър Николов – нормално е, всичко е наред! Няма драма!

Илиана Беновска: Както се казва на един любим език – We shall see или We will see?

Николай Събев: Как беше – самтайм люн! (Събев има предвид интервю на Христо Стоичков от 2009 г., когато последният е треньор на футболен клуб Мамелъди съндаунс от Южна Африка, от което остава прословутата фраза на Стоичков „самтаймс уин, самтаймс люн“)

Илиана Беновска: Това беше добър финал, благодаря Ви!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Водещата попита: „Развеселих ли Ви с оценката на Събев за Петков и Василев?“. Таков отговори, че това е било по-скоро оценка за цялото правителство. Той продължи: „Николай Събев има и чувство за хумор! Видяхме, че също така вярва силно в успеха на правителството. Наистина има много работа да се свърши. Аз съм винаги по-скоро умерен оптимист, като говорим за управление на страна, но желая успех на всички министри, защото всички желаем да има полза от едно добро управление на страната!“.

Местните избори в София. Ще бъде ли кандидат за кмет на БСП?

„Остава година и половина до местните избори в София. Ще Ви попитам дали се готвите, защото желязото се кове отдалеч, но по-важното е Вие ли сте кандидатът за кмет на София от БСП?“, попита Беновска. Иван Таков отговори: „Краткият отговор е не, въпреки че все още няма такова решение! Тепърва ще разглеждаме възможни кандидатури и варианти за явяване на изборите в София!“. Този процес вече е започнал, защото е доста дълъг. Няма време за губене и този разговор започна още сега.

Иван Таков обясни, че БСП започва изработването на нова платформа за явяване на изборите през 2023 година. Основна цел пред градската организация е силно представяне на изборите догодина.

„Аз имах честта да водя първия дебат между Мая Манолова и Йорданка Фандъкова и трябва да Ви кажа, че Фандъкова имаше предимство, защото беше спокойна и уверена. Когато ти си бил на тази управленска позиция си понесъл негативи, но носиш и опита от управлението. Така че винаги има две остриета. Виждате, че и Орбан, и Вучив успяха да спечелят своите избори! Да видим утре Макрон как ще се справи!“, коментира Беновска. Таков отговори, че все пак Фандъкова е кмет от 14 години и е нормално да се чувства комфортно в общинската тематика. Мая Манолова, въпреки че не е била далеч от проблемите на София, е имала само няколко месеца, за да навакса.

Преименуването на два обекта в София на „Героите на Украйна“ и „Борис Немцов“.

Иван Таков обясни, че БСП подготвя жалба до областния управител, а ако се наложи и до съда, срещу преименуването на две пространства в столицата. Той обясни: „Става дума за „Героите на Украйна“ и „Борис Немцов“. Това е конюнктурно и недомислено! Може би вносителите вместо да изпишат вежди ще избодат очи, тъй като беше направено в нарушение на наредбата за именуване на улици, площади и т.н. Извинете, но за няколко дни се промени решение от преименуване на улица до преименуване на някакво триъгълниче пред парк хотел „Москва“. Накрая се стигна до преименуването на ограда и една зелена площ 5 на 1 метра. Половината от нея се води за специални нужди, а другата половина е в уличната регулация. Съвсем направено адхок просто, за да задоволим някакви амбиции! Аз не приемам и начина, по който се направи. В едно предаване миналата седмица един журналист излезе и предреши решението на СОС, което е обида към самата институция! Поне най-накрая лъсна, защото и този журналист обяви това нещо, новата прозападна и проатлантическа коалиция в лицето на ГЕРБ-СДС и ДБ! Това вчера се видя, че е факт!“.

„Не казвате ли всичко това, защото сте на висока позиция в „Русофили“?“, попита Беновска. Иван Таков отговори, че това няма нищо общо. Той обясни, че е завършил руското училище в София, обича руската култура и позицията му няма нищо общо с политиката. Завършил е обаче и университет в Канада.

Войната в Украйна.

„Когато Путин отговори на противопоставянето на САЩ и ЕС срещу Русия, така го формулирам аз, ние излязохме с #Я Путин, I amn’t Baiden! Ответьте. Answer. Вие от коя страна сте?“, попита Беновска. Таков отговори: „Аз съм на страната на мира! БСП и аз лично никога не сме подкрепяли каквито и да било конфликти и военни действия! За мен това противопоставяне е излишно, а още по-ужасяващо е, че то е между два православни народа! Води се близо до България! Трябва да сме съпричастни към всички хора, които страдат и от едната, и от другата страна! Но трябва да гледаме на първо място и българския национален интерес, защото да вземаме една или друга страна за сметка на българския национален интерес за мен не е приемливо!“.

„Какъв се чувствате повече – русофил или евросоциалист?“, попита Беновска. Иван Таков отговори, че не определя нито като едното, нито като другото. Важен е българският национален интерес, а той може да бъде и на изток, и на запад. „Може ли се определяте като български политик?“, продължи Беновска. Събеседникът ѝ отговори: „Да, надявам се с времето да може да ме наричате, след много години, и държавник! Че политик малко се поизтърка през последните години и носи по-скоро негативно значение!“.

Отношенията му с Калоян Паргов.

„Вашият предшественик Ви връчи символичен ключ на София. Вие запазвате много добрите си отношения, но кой е най-важният урок, който научихте от Калоян Паргов, докато бяхте негов заместник?“, попита Беновска. Иван Таков отговори, че запазва добрите си отношения с Паргов, работили са много време заедно. Той продължи: „Паргов има сериозен опит като председател на градската организация. Вие пуснахме първото ни интервю с Вас, след като бях избран за председател. Аз казах, че моят стил е по-различен от неговия, но това не ни противопоставя непременно. Напротив, ние по този начин сме се допълвали през годините! Така че аз сега ще разчитам и на подкрепа от негова страна за нещата, които има да се свършат поне до местните избори догодина!“. Така завърши разговорът между Милен Михов и Илиана Беновска в „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 9-ти април 2022 г.