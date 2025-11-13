Иван Таков: Бъркането по-дълбоко в джобовете на хората не го наричайте „реформа в паркирането“

Промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община са санкционен режим, заяви председателят на БСП – София и на групата на социалистите в СОС

Бъркането по-дълбоко в джобовете на хората не го наричайте „реформа в паркирането“. С тези думи Иван Таков се обърна към колегите си в СОС, които подкрепиха общото решение на двата доклада – на кмета Терзиев, заедно със съветници от групата на ПП-ДБ и на Спаси София – за промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община. Общинските съветници от групата на Местна коалиция „БСП за България“ не подкрепиха тези промени, но те бяха приети с гласовете на ПП-ДБ, ГЕРБ и „Спаси София“.

„За реформа става дума, когато говорим за изграждане на паркинги, за подобряване на градския транспорт чрез нов подвижен състав, за да бъде той по-редовен, по-удобен и да стане по-предпочитан от гражданите, коментира Иван Таков. – Вдигането на цената и разширяването на зоните за платено паркиране не е реформа. Вярно, ЦГМ и Столична община ще събират повече пари и ще разполагат с по-голям ресурс, който винаги е много необходим в дейността на градския транспорт. Но не е това начинът да го направят. Трябва да започнем от изграждането на паркинги и подобряване на услугата градски транспорт, за да бъде достатъчно добра алтернатива на личния автомобил. И едва тогава да минем към този санкционен режим. Защото повишението на цената и разширението на зоните за платено паркиране е точно това – санкционен режим“.

Според Иван Таков, приетите промени в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община няма да се справят с огромните проблеми с паркирането, особено в централната градска част. „На всички в Столичния общински съвет ни е ясно това, отбеляза председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност. – Затова нека не се преструваме. Ясно е каква е целта на тези промени. Със сигурност тя не е да се справим с проблема. Единствено и само ще бръкнат още по-дълбоко в и без това изтънелите джобове на хората. И ще добавят още едно допълнително притеснение у тях покрай въвеждането на еврото в България от началото на следващата година“.

