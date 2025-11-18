Благодаря на организаторите, че за втори път ме поканиха да взема участие във Форума “БРИКС-Европа”.

Тази година, отново в град Сочи, Русия, се проведе второ издание на това събитие.

В рамките на форума се състоя среща на представителите от Европа с Дмитрий Медведев, бивш президент и министър-председател, а в момента заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия. Такава среща имаше и на първото издание, като и тогава, и сега взех участие в срещата-разговор с него. В моята реч коментирах влиянието на западните неправителствени организации след разпада на Съветския съюз и тяхната дейност, най-вече във фалшифициране на историята. Както и последващите действия, които видяхме у нас, с паметника на Съветската армия в София, с желанията им да премахнат в Пловдив монумента “Альоша”, но виждаме и в момента в Украйна и Източна Европа. На въпроса ми какви чувства има към българския народ след всички действия срещу Русия, г-н Медведев отговори, че разбира се са обидени, но наистина борбата ни за историята ще запази нашите отношения в бъдеще, защото знаят, че по-голямата част от българите имат топли братски чувства към Русия, а така е и от руска страна.

Взех участие и с изказване във Втория Форум “БРИКС-Европа” в сесията „Русия-ЕС: Какво да се направи?“, където изразих своите виждания за развитие на глобалните отношения с лидерите, които в момента управляват Западния свят. Виждаме, че европейските представители, вместо за дипломация и диалог, говорят за оръжия и са забравили дейци като Де Гол и техните дела за запазване на мира в света, но това е така, защото в момента ръководителите на страните от ЕС са зависими от Брюксел и Вашингтон. И за да се стигне до мир, то тези лидери трябва да се сменят и най-важното е да не продължаваме да позволяваме техните влияния, чрез корпорации и организации, да достигат до нашите младежи.

Радвам се, че тази година във форума има много повече участници от Европа, както и участници от страните от БРИКС. И, разбира се, е видно, че диалогът се търси от руска страна. Трудно ми е да си представя в Брюксел или Страсбург да има среща с депутати от страните от БРИКС… а, забравих, чичо Данчо (както го наричат някои наши лидери), забранява това…

Но всичко се променя, защото обществата искат диалог и сътрудничество, а не да се помага на режим, който краде от тази помощ…

