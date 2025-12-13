Иван Петков: БСП се нуждае от спешна вътрешна промяна

Според него е било ясно, че ще се стигне до обществените протести

Независимо от подадената оставка от Росен Желязков, в парламента все пак се проведе гласуване за вота на доверие. Той събра едва 106 гласа при необходими 121. Депутатите от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, ИТН и БСП не участваха в гласуването, с едно изключение – народният представител от БСП Иван Петков, който подкрепи свалянето на кабинета. Какви са причините за решението му?

„Гласувах, защото това беше моят такт, с който най-накрая да изразя пред нашето ръководство това, което казах на последния пленум. А именно, че ще се стигне точно дотук. Че обвързването с Борисов, и най-вече с Пеевски, ще накара хората да излязат на улицата. Борисов си изигра, както винаги, като хитра политическа лисица и излезе на първи“, заяви Петков в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му БСП се нуждае от спешна вътрешна промяна, включително ново партийно ръководство, Конгрес и нова програма, преди да търси бъдещи партньори. Петков заяви още, че протестиращите виждат алтернатива на сегашното управление в лицето на президента Румен Радев и изрази недоумение от конфликта между ръководството на БСП и държавния глава.

Депутатът защити позицията си, че по ключови теми като членството в ЕС, НАТО и еврозоната обществото е трябвало да бъде питано чрез референдуми, и настоя, че диалогът и мирът трябва да бъдат водещи във външната политика.

Иван Петков подчерта, че въпреки гласуването си срещу кабинета, остава член на БСП и твърди, че действията му получават подкрепа от партийни членове и симпатизанти в цялата страна.

