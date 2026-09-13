Иван Христанов представя кандидата си за вицепрезидент на 14 септември

На събитието в София ще бъде обявен и инициативният комитет, който издига кандидатурата

Иван Христанов ще представи официално кандидата за вицепрезидент, с когото ще участва в предстоящите избори.

Събитието ще се проведе на 14 септември от 10:15 часа в Клуба на фоторепортерите, намиращ се в подлеза между Министерския съвет и Президентството в София.

По време на представянето ще бъде обявен и инициативният комитет, който издига кандидатурата.

Към момента в разпространената покана не се посочва името на кандидата за вицепрезидент, като то ще бъде разкрито официално по време на събитието.

Представянето се очаква да даде повече информация и за екипа, който ще застане зад кандидатурата на Иван Христанов в предизборната надпревара.