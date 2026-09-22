Иван Христанов и Стоянка Черкезова внесоха документите си за президентските избори

Христанов заяви, че основната цел е достигане до балотаж, а официалният старт на предизборната кампания ще бъде на 25 септември в Гоце Делчев

Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова внесоха днес в Централната избирателна комисия документите и подписите за регистрацията си за президентските избори.

Заедно с тях в ЦИК беше и председателят на Инициативния комитет Денис Ризов от „Ахат“.

„Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме няколко пъти България и виждам огромна подкрепа“, заяви Христанов.

По повод Деня на Независимостта той постави акцент върху ролята на президентската институция и нейната независимост.

„И в този Ден на Независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция – тя да е независима от посолства, олигарси и партийни централи“, каза Иван Христанов.

Официалното откриване на предизборната кампания на двойката ще се състои в петък, 25 септември, в Гоце Делчев.