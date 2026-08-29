Иван Ангелов: Новият политически сезон ще бъде изключително динамичен

Заместник-председателят на Народното събрание очерта като основни приоритети съдебната реформа, промените в здравеопазването и образованието и ограничаването на спорни практики на колекторските фирми

Новият политически сезон ще бъде напрегнат и изпълнен с интензивна работа, като сред основните задачи пред парламента ще бъдат реформите в съдебната система, здравеопазването и образованието. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ в ефира на БНТ.

По думите му предстоят и действия за ограничаване на някои от практиките на колекторските фирми.

„Очертава се той да бъде напрегнат, с интензивна работа, тъй като програмата ни е много натоварена“, посочи Ангелов.

Здравната реформа сред основните приоритети

Един от големите акценти за „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ ще бъде реформата в здравеопазването.

Ангелов заяви, че здравният министър Катя Ивкова е решена да доведе промените докрай. По думите му не се предвиждат съкращения в регионалните здравни инспекции, а структурни и административни промени, които трябва да улеснят достъпа до здравни услуги.

Заместник-председателят на парламента прогнозира още, че реформата ще доведе до отпадането на част от доплащанията от пациентите, а при някои услуги те могат да бъдат премахнати напълно.

Националната детска болница отново на дневен ред

Ангелов коментира и проекта за изграждане на Национална детска болница. Той заяви, че при процедурите са били установени редица нарушения, включително при обществените поръчки и проектирането.

По думите му вече е създадена междуведомствена комисия, ръководена от министър Катя Ивкова, която трябва да проведе първото си заседание през следващата седмица.

„Амбицията на министъра е до края на мандата тази болница да бъде факт“, заяви Ангелов.

Призив за надпартиен подход при избора на ВСС

Друг основен приоритет ще бъдат промените в съдебната система.

Според Ангелов целта е да бъдат възстановени общественото доверие и институционалната значимост на съдебната власт. Той призова за надпартиен подход при избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.

„Нека обединим усилия, за да изберем честни и почтени хора“, призова заместник-председателят на Народното събрание.

В предоставения текст е използвано съкращението „ВВС“, но от контекста става ясно, че Ангелов говори за Висшия съдебен съвет (ВСС).

Ангелов поиска ключови разследвания да бъдат възобновени

Заместник-председателят на парламента коментира и очакванията към бъдещия главен прокурор.

Според него те са изключително високи, като той посочи необходимостта да се работи по знакови казуси като КТБ, „Барселонагейт“ и разследванията около средствата за автомагистрала „Хемус“.

Ангелов определи т.нар. „Хемусгейт“ като една от най-големите корупционни афери в България и заяви, че трябва да бъде изяснено как са били разходвани средствата за строителството на магистралата.

Твърденията му за „кухи фирми“, теглене на пари в чували и отговорността за липсващи средства представляват политически оценки и обвинения, изложени от Ангелов. Установяването на евентуални престъпления и конкретна отговорност е от компетентността на разследващите органи и съда.