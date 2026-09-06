ИТН: Нека духът на Съединението ни води и днес!

Ден на Съединението!

Датата 6 септември винаги ни припомня, че когато националният интерес стои над личните сметки и политическите разделения, България може да постига велики исторически цели.

Съединението е вдъхновяващ пример за смелост, държавническо мислене и непоколебима вяра в собствените ни сили.

При днешните геополитически сътресения, страната ни повече от всякога има нужда от единство около важните за всички нас решения, от отговорност и от политика в интерес на българските граждани.

Нека с гордост помним уроците на историята, да пазим постигнатото и да отстояваме България с достойнство, увереност и любов…

Защото само така ще продължи да ИМА ТАКЪВ НАРОД!

Честит 6 септември!

Нека духът на Съединението ни води и днес!