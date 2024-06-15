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Политика

ИТН: Интересите на българските граждани ще бъдат още по-ревностно и ефективно защитавани!

Редактор

Уважаеми съмишленици!

🍀⚔️🍀 Благодарение на Вас и Вашата подкрепа народните представители на „Има такъв народ“ в 50-о Народно събрание ще бъдат още повече.

⚔️ А това значи само едно – интересите на българските граждани и обществото като цяло ще бъдат още по-ревностно и ефективно защитавани!
⚔️ За общите ни цели и приоритети в 50-о НС ще се борят 16 човека.
🍀 Ето и кои са те:

🍀 Станислав Иванов Богдански – 1 МИР – Благоевград

🍀 Силви Кирилов Петров – 2 МИР – Бургас

🍀 Тошко Йорданов Хаджитодоров – 3 МИР – Варна

🍀 Ивайло Симеонов Костадинов – 3 МИР – Варна

🍀 Андрей Иванов Чорбанов – 4 МИР – Велико Търново

🍀 Александър Атанасов Александров – 8 МИР – Добрич

🍀 Христинка Илийчева Иванова – 15 МИР – Плевен

🍀 Танер Кадир Тюркоглу – 16 МИР – Пловдив

🍀 Станислав Светозаров Балабанов – 17 МИР – Пловдив област

🍀 Драгомир Стефанов Петров – 19 МИР – Русе

🍀 Павела Василева Митова – 23 МИР – София

🍀 Иван Стойнов Кючуков – 24 МИР – София

🍀 Петя Божидарова Димитрова – 25 МИР – София

🍀 Венцислав Михайлов Асенов – 26 МИР – София област

🍀 Александър Николов Вълчев – 27 МИР – Стара Загора

🍀 Александър Стайков Марков – 29 МИР – Хасково 

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