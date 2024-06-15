ИТН: Интересите на българските граждани ще бъдат още по-ревностно и ефективно защитавани!
Уважаеми съмишленици!
Благодарение на Вас и Вашата подкрепа народните представители на „Има такъв народ“ в 50-о Народно събрание ще бъдат още повече.
А това значи само едно – интересите на българските граждани и обществото като цяло ще бъдат още по-ревностно и ефективно защитавани!
За общите ни цели и приоритети в 50-о НС ще се борят 16 човека.
Ето и кои са те:
Станислав Иванов Богдански – 1 МИР – Благоевград
Силви Кирилов Петров – 2 МИР – Бургас
Тошко Йорданов Хаджитодоров – 3 МИР – Варна
Ивайло Симеонов Костадинов – 3 МИР – Варна
Андрей Иванов Чорбанов – 4 МИР – Велико Търново
Александър Атанасов Александров – 8 МИР – Добрич
Христинка Илийчева Иванова – 15 МИР – Плевен
Танер Кадир Тюркоглу – 16 МИР – Пловдив
Станислав Светозаров Балабанов – 17 МИР – Пловдив област
Драгомир Стефанов Петров – 19 МИР – Русе
Павела Василева Митова – 23 МИР – София
Иван Стойнов Кючуков – 24 МИР – София
Петя Божидарова Димитрова – 25 МИР – София
Венцислав Михайлов Асенов – 26 МИР – София област
Александър Николов Вълчев – 27 МИР – Стара Загора
Александър Стайков Марков – 29 МИР – Хасково