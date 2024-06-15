ИТН: Интересите на българските граждани ще бъдат още по-ревностно и ефективно защитавани!

Уважаеми съмишленици!

Благодарение на Вас и Вашата подкрепа народните представители на „Има такъв народ“ в 50-о Народно събрание ще бъдат още повече.

А това значи само едно – интересите на българските граждани и обществото като цяло ще бъдат още по-ревностно и ефективно защитавани!

За общите ни цели и приоритети в 50-о НС ще се борят 16 човека.

Ето и кои са те:

Станислав Иванов Богдански – 1 МИР – Благоевград

Силви Кирилов Петров – 2 МИР – Бургас

Тошко Йорданов Хаджитодоров – 3 МИР – Варна

Ивайло Симеонов Костадинов – 3 МИР – Варна

Андрей Иванов Чорбанов – 4 МИР – Велико Търново

Александър Атанасов Александров – 8 МИР – Добрич

Христинка Илийчева Иванова – 15 МИР – Плевен

Танер Кадир Тюркоглу – 16 МИР – Пловдив

Станислав Светозаров Балабанов – 17 МИР – Пловдив област

Драгомир Стефанов Петров – 19 МИР – Русе

Павела Василева Митова – 23 МИР – София

Иван Стойнов Кючуков – 24 МИР – София

Петя Божидарова Димитрова – 25 МИР – София

Венцислав Михайлов Асенов – 26 МИР – София област

Александър Николов Вълчев – 27 МИР – Стара Загора

Александър Стайков Марков – 29 МИР – Хасково

Facebook

Twitter



Shares