петък, септември 19, 2025
Последни:
Политика

ИТН: Домашната ракия остава част от българската традиция!

Редактор

Във връзка с последния опит за промени в Закона за акцизите и данъчните складове се потвърди, че няма да се въвеждат нови ограничения за производството на домашна ракия.

Благодарение на усилията на Има такъв народ, законът беше изтеглен и няма да има никакви промени – запазва се сегашното положение.

 Решението е от съществено значение за съхраняването на една дългогодишна традиция, която е неразделна част от българския бит и култура. Домашната ракия символизира уважението към труда на земеделеца и стопанина, както и българското гостоприемство.

Интересно от мрежата

Вижте още

Борис Бонев атакува остро другите партии в Общинския съвет: Лицемерието ви е празно като декларациите ви

Редактор

Румен Петков: Проверките във фирми от отбранителната индустрия са тежък удар по авторитета на България

Редактор

21 години от смъртта на „българския Нелсън Мандела“

Редактор

Pin It on Pinterest