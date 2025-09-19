ИТН: Домашната ракия остава част от българската традиция!

Във връзка с последния опит за промени в Закона за акцизите и данъчните складове се потвърди, че няма да се въвеждат нови ограничения за производството на домашна ракия.

Благодарение на усилията на Има такъв народ, законът беше изтеглен и няма да има никакви промени – запазва се сегашното положение.

Решението е от съществено значение за съхраняването на една дългогодишна традиция, която е неразделна част от българския бит и култура. Домашната ракия символизира уважението към труда на земеделеца и стопанина, както и българското гостоприемство.

