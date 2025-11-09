Искра Михайлова: Законът за „Лукойл“ отваря път към национализация и последваща приватизация

Внесеният законопроект касае първо национализация на „Лукойл“, след това – приватизация.

Това е ясно записано в целия текст, чието заглавие дори не беше изчетено в Комисията по енергетика.“ Това заяви вчера от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ и член на Комисията по енергетика Искра Михайлова, коментирайки приетите спешни промени в правомощията на особения управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Михайлова подчерта, че зад законопроекта стои формацията „ДПС – Ново начало“ и лично председателят ѝ Делян Пеевски. Искра Михайлова попита депутатът им Станислав Анастасов за неясно записаните условия в проекта на нормативен акт:

„Господин Анастасов, тъй като вие от ДПС–НН сте реалните вносители на законопроекта, а останалите просто са се подписали, можете ли да кажете кое от обстоятелствата в член 27а налага тези спешни промени? Кое е застрашено – националната сигурност и общественият ред, или доставките на критични ресурси?“, запита Михайлова и уточни, че остава неясно коя от посочените хипотези за промените отговаря на действителността. Според представителя на „Възраждане“, въпросът е от фундаментално значение и отговорът трябва да бъде даден пред цялата българска общественост.

Искра Михайлова изрази сериозно безпокойство от факта, че се премахва шестмесечният срок (с възможност за удължаване до една година) за назначаване на особен управител.

„В този проектозакон условието отпада. Тоест – безсрочно ли остава назначението, или докато се изпълнят критериите на господин Пеевски, който ги е поставил на управляващата коалиция?“ – попита тя.

Михайлова обърна внимание и на новата възможност за неограничен брой особени управители, като едновременно отпада изискването за единодушно взимане на решения:

„Как ще се вземат решенията – ще имаме ли трима управители, петнадесетчленен борд, или ще е само един човек и във всеки случай ще се разчита на телефонни указания от задкулисието? Това казвате с този законопроект! Никъде не е оставен текст, който ясно посочва как и кой ще взема решенията след отпадането на алинеята“, обърна се тя към вносителите.

Народният представител подчерта, че текстовете, според които административните актове, договорите и вписванията не подлежат на спиране и съдебен контрол, са дълбоко притеснителни и противоконституционни.

„Давате ли си сметка, уважаеми българи, какво се случва? Едно лице, което задкулисно управлява правителството и парламентарното мнозинство, си написа законопроект, чрез който първо ще национализира рафинерията, а после ще я продаде на себе си чрез подставени лица. Отделно залага всяко решение, сделка и договор да не подлежат на съдебен или административен контрол. Това гласува днес мнозинството в Народното събрание!“ – предупреди Искра Михайлова.

„Възраждане“ настоява за пълна прозрачност на процесите около „Лукойл“ и ще изиска отговорност от управляващите за всеки опит за задкулисна приватизация под претекст за „национална сигурност“.

Facebook

Twitter



Shares