Инквизицията би завидяла на украинските методи за мъчения спрямо руснаците

Разговор на Антон Сираков с Валентин Григоров – главен секретар на Политическа партия „Русофили за възраждане на отечеството“.

Разговорът разкрива неудобни истини за реалното състояние на България, зависимостта от чужди интереси и подмяната на историческата памет. Засягат се болезнените въпроси: Защо страната ни се превръща в колония, защо се рушат паметниците на Съветската армия, и кой печели от заличаването на историята?

Валентин Григоров представя луксозния двуезичен албум „Паметници на Съветската армия в България“ – издание на Национално движение „Русофили“, с предговори от Сергей Лавров, проф. Пантев, Искра Баева и Николай Малинов.

Той коментира и документирани военни престъпления на украински неонацисти в Донбас и Курска област, представени в книга на Международен обществен трибунал. Споделя и впечатленията си от участието на българската делегация на Ставрополския форум на Световния Руски Народен Събор, посветен на духовното възраждане и православните ценности.

Facebook

Twitter



Shares