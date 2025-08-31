Инж. Петър Кънев присъства на представянето на книгата „Исихастките монашески центрове в Парория и Втората българска държава през XIV в.“

Народният представител от ПГ на Коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ инж. Петър Кънев, председател на Комисията по икономическа политика и иновации в Народното събрание, присъства на представянето на книгата „Исихастките монашески центрове в Парория и Втората българска държава през XIV в.“ с автор д-р Милен Николов, което се състоя в Етнографския музей в Бургас.

„Впечатлен съм и с интерес ще прочета изданието, което представлява голямо научно изследване на исихазма от зората на християнството до средните векове, като акцент е поставен върху исихастките манастири в Парория, намирали се на територията на днешна Югоизточна България и по-специално в Странджа планина“, сподели инж. Петър Кънев.

Книгата беше представена от проф. д-р Пламен Павлов от университета във Велико Търново и от проф. д.и.н. Димо Чешмеджиев от Кирилометодиевския научен център при Българската академия на науките.

