Инж. Петър Кънев посети празника на Средец

Народният представител от Парламентарната група на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, председател на Комисията по икономическа политика и иновации в Народното събрание инж. Петър Кънев беше сред гостите на празника на Община Средец.

Венци и цветя бяха положени на пред паметника на легендарния борец Продан Гарджев – заслужил майстор на спорта. Заедно му отдадоха почит кметът на общината Иван Кичев, заместниците му Йона Чобанова и Живко Гърков, председателят на Общински съвет Средец Динко Цъцаров, омбудсмана на Общината Николина Дамбулова, общински съветници, местни жители и гости на града. Инж. Кънев и председателя на Българската федерация по борба Станка Златева наградиха победителите в турнира по свободна борба „Продан Гарджев „, който се състоя в града по време на честванията.

