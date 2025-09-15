Инж. Петър Кънев гостува на празничен събор в Странджа

Народният представител от Парламентарната група на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, председател на Комисията по икономическа политика и иновации в Народното събрание инж. Петър Кънев, беше гост на среща между жители на Средец и селата Драчево, Дюлево и Дебелт, която се състоя на Кръстовден в живописната местност „Дряново кладенче“ в Странджа.

Събитието беше организирано от местните пенсионерски клубове.

Инж. Кънев беше посрещнат от кмета на Община Средец Иван Кичев и заместник кмета Йона Чобанова, които също бяха на срещата. Народният представител разговаря с присъстващите на празничния събор и изслуша техните мнения и идеи за развитие на региона в различни направления. Той подчерта значението на местните традиции за съхраняването на националното културно наследство и изрази удовлетворение, че събития като това сближават хората и помагат за сплотяване на местните общности.

