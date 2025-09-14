Хиляди се събраха за събитието, което се проведе в местността „Паниците“ край Калофер.

Мотото на събора беше: „България и Европа са по-силни заедно с Русия! “

Народният представите от 2-ри МИР- Бургас, председател на Комисията по Икономическа политика и иновации в Народното събрание инж. Петър Кънев, бе сред гостите на XX Национален и III Международен събор на приятелите на Русия. Организатори на събитието бяха Националното движение „Русофили“ (България) и Международното движение на русофилите.

Множеството високопоставени гости се обърнаха с приветствени думи към участниците в Събора. Организаторите бяха осигурили богата литературно-музикална програма. През целия ден за доброто настроение на присъстващите се грижеха професионални артисти и аматьорски творчески колективи.

