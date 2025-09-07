Илиян Йончев: Повишаване на доходите, стабилност в икономиката и намаляване на неравенствата са приоритети на БСП-ОЛ

Плоският данък изживя ролята си, време е за промяна

„Надявам се шоуто в парламента да е приключило и да работим пълноценно, тъй като предстоят много важни за държавата събития, като приемане на държавния бюджет за 2026. Това ще е първият бюджет, изготвен от това правителство. Той най-ясно ще отрази политиката на мнозинството за повишаване на благосъстоянието на гражданите, грижата за уязвимите групи, намаляване на регионалните неравенства, стабилност и устойчивост на развитието на икономиката.“

Това каза народният представител Илиян Йончев в ефира на БТВ. По думите му повишаване на благосъстоянието на хората започва най-малко с повишаване на минималната работна заплата, която ще бъде 1213 лева. И повече от 600 хиляди души ще получат това увеличение. Ще бъдат увеличени и доходите на 83 хиляди лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни с увреждания. Ще нараснат заплатите и на 30 хиляди работещи в социалните услуги, съобщи социалистът.

Той посочи, че предстоят реални предизвикателства като влизането в еврозоната, борба със спекулата и с цените, но за хората е важно да живеят по-добре.

„Нека да си свършим нашата работа, а политическото говорене е работа на опозицията. Това шоу и обидите и обвиненията, които си хвърлят партиите да престане и да се работи нормално“, призова народният представител.

Що се отнася до позицията на народни представители от левицата за смяна на данъчния модел, Йончев припомни, че в управлението са три партии с различни идеологически платформи и в пред-бюджетният период е добре да се проведе крайно необходима обществена дискусия за въвеждане на прогресивно облагане.

„Плоският данък изживя ролята си, смятаме че е време за промяна към по-справедливо облагане, с въвеждане на необлагаем минимум и като цяло прилагане на максимата на развитите държави в света – „богатите плащат повече от бедните“, бе категоричен Илиян Йончев.

Той посочи, че дали ще се премине към нова данъчна система до края на мандата или следващата година е въпрос на дискусия и на сметки. Помолен да коментира поредния вот на недоверие на ПП-ДБ, народният представител припомни, че предишният политически сезон е завършил по същия начин и явно опозицията търси начини за вдигане на политическия си рейтинг, така че и този вот ще е неуспешен и поредно губене на време.

Що се отнася до други приоритети на левицата, той добави, че трябва да бъде гарантирана защитата на потребителите от спекулативните цени, въвеждането на еврото, подкрепа на българската икономика, производството и работещите хора, майчинството през втората година да стигне 1200 лева, да се запазят на помощите за учениците от 1 до 8 клас.

