Илиян Йончев към опозицията: Спрете да си играете на вотове. Нека да работим

Вотът на недоверие беше абсурден.

Мотивите се отнасяха за минали събития. Призовавам опозицията вместо да си играят на вотове на различни теми, да се постараят да направят вот за цялостната политика на правителството. Така веднъж завинаги ще се покаже, че правителството е стабилно и поне 6 месеца да можем да работим спокойно“ Това заяви в ефира на Bulgaria ON AIR народният представител от ПГ на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Илиян Йончев.

Той бе категоричен, че макар и днешният вот да е бил озаглавен за вътрешна политика е касаел много други теми и по същество е бил за цялостна политика.

Йончев коментира, че мястото за правене на политики и изразяване на мнения на партиите е в парламента, а не на улицата: “Да спрем с Tik-tok шоуто”. Според него само така могат да бъдат взети градивни решения а не истерични такива, граничещи с научна фантастика.

„Работим по програма за четири годишен мандат. Само за около 8 месеца успяхме да свършим много. Приеха ни пълноправно в Шенген, ще бъдем част от Еврозоната и се готвим за приемане на еврото. Правителството работи на високи обороти“, каза още социалистът.

По повод на предвижданите законови промени касаещи назначаването на ръководства на специалните служби и ограничаване на правомощията на президента в тази сфера, Йончев отговори: „Няма ограничаване на конституционно право на президента. Европейският опит показва, че в над 15 държави от ЕС, като Германия, Италия, Нидерландия и Австрия ръководствата на специалните служби се назначават от парламента в режим на предложения от министър-председателя.

