Илхан Кючюк: Всяка власт трябва да възприема вота на недоверие като червена лампа

Не очаквам правителството да падне, такива наченки няма – за всички това е ясно.

Но всеки един вот е възможност да се покажат дефицитите на едно или друго правителство“.

Това коментира пред БНР евродепутатът Илхан Кючюк.

„Аз съм озадачен от много елементарния и лекомислен начин, по който властта възприема вотовете на недоверие. Те имат своята плътност. Проблемите в България не са от вчера и от днес, те се превърнаха в системни, хронични. Но всяка власт трябва да възприема един или друг вот на недоверие като червена лампа за несвършено или за политики, които трябва да бъдат коригирани“, смята той.

За новия политически проект на Ахмед Доган, Кючюк посочи:

„Това е начинание, което започна съвсем скоро и тепърва предстои да видим как ще се разгърне в неговата идеологическа цялост, а и в последствие в създаването на партийна и организационна структура. /…/ Аз принадлежа към това политическо семейство. Аз нямам друго място, освен да бъда идейно обвързан с хората, които мислят за демократизацията, създаването на предпоставки за правова държава и модернизацията на страната. /…/ Има много неща да се изчистват още по идейната основа на партията, по начина, по който ще функционира, по принципите, по които трябва да работи една партийна организация“.

В предаването „Преди всички“ евродепутатът коментира и 19-ия пакет санкции срещу Русия, който вероятно няма да бъде представен днес. Темата може би ще отпадне от дневния ред на редовната среща, а това става на фона на засиления натиск от страна на ЕС и американския президент Доналд Тръмп върху Словакия и Унгария да престанат да разчитат на руски петрол.

„Все по-трудна е консолидацията в рамките на ЕС, основно заради две държави, които вече са познати със своето по-различно мнение – Унгария и Словакия, за постигането на консенсус. Има различни механизми, които позволяват този консенсус да бъде преодолян, но идеята на ЕС е във външната политика да говори на един глас. Това все повече ще се очаква от него“.

ЕС не може да разчита на Руската федерация по отношение на енергийната си сигурност, подчерта още той. И добави:

„По оценка на мнозина „Северен поток“ се оказа стратегическа грешка на Ангела Меркел и хората, които подкрепяха този значим енергиен източник. От друга страна все повече гласове се чуват в ЕС, че самият Съюз трябва да бъде по-автономен от гледна точка на своя стратегически ресурс – не само енергийните доставки, а и критичните материали и отбранителната система. Все повече ще върви натам Съюзът – да създава отбранителни и стратегически мощности, които да му позволяват да играе по-значима роля на глобалната сцена“.

След дроновете над Полша и Румъния и страховете на много хора, че сме на прага на Трета световна война, Кючюк коментира:

„Трябва да направим всичко възможно и като Съюз, и като индивидуални усилия на страните-членки това да се избегне. Дипломацията има своя ресурс, който трябва да бъде използван в максимална степен. Най-много ще помогне, ако не подаваме разнопосочни послания, а имаме едни и същи послания и действия по отношение на заплахите към цивилизационния избор на колективния Запад“.

Повече популизъм и медийно време – така Илхан Кючюк определи двата вота на недоверие към ЕК. По думите му в много от случаите това се използва за „вътрешна консумация, за национална политика“.

Цялото интервю на Ясен Вакашински с Илхан Кючюк в предаването „Преди всички“ чуйте в звуковия файл: https://bnr.bg/…/ilhan-kuchuk-vsaka-vlast-trabva-da…

