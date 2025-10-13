Икономика на работещите, не на милионерите

План за данъчна реформа на Младежко обединение в БСП

На своето заседание, проведено на 11 октомври 2025 г., Националния съвет на Младежкото обединение в Българската социалистическа партия прие пакет от предложения за дълбока данъчна реформа, която поставя в центъра справедливостта, солидарността и подкрепата за работещите хора.

Нашата цел е ясна – да изградим икономика, която възнаграждава труда и почтеността, а не привилегиите и безконтролната алчност. Искаме държава, която подкрепя малкия бизнес, младите предприемачи и семействата, които с труд и упоритост градят бъдещето си тук – в България.

С тази реформа поставяме началото на нов модел на развитие – такъв, който създава силна средна класа и стабилна, предвидима икономическа среда.

Основните ни предложения:

1. Корпоративен данък с прогресивна скала:

• 10% за печалба до 1 млн. лв. годишно

• 15% от 1 до 20 млн. лв. годишно

• 20% от 20 до 50 млн. лв. годишно

• 25% над 50 млн. лв. годишно

Така големите корпорации, които печелят над 1 млн. лв. годишно и представляват най-горния 1% от всички компании, ще допринасят за обществото, в което работят и печелят, с над 3 млрд. лв. повече годишно.

2. Хазартни такси – повишаване от 15% на 25%, което ще добави над 200 млн. лв. към хазната, защото печалбите, извлечени от обществен ресурс, трябва да се връщат към хората.

3. Ревизия и увеличение на концесионните такси, така че богатствата на България да работят за всички българи. Чрез това държавата ще генерира над 250 млн. лв. повече годишно.

4. Данък върху доходите на физическите лица (Данък общ доход):

• Без данък за младежи до 26 години, работещи на или под нивото на средната работна заплата.

• 10% за доходи до 10 000 лв. месечно,

• 15% от 10 000 до 20 000 лв. месечно,

• 20% от 20 000 до 50 000 лв. месечно,

• 25% над 50 000 лв. месечно

Това е реална подкрепа за младите и за хората, които работят честно и създават стойност. Така само най-богатите 4% от българите ще допринасят с 200 млн. лв. повече на годишна база към държавния бюджет.

5. Данък върху дивидентите – увеличение от 5% на 10%, като 7% постъпват в държавния бюджет, а 3% се разпределят като годишен бонус сред служителите. Защото успехът има смисъл, когато е споделен. Това увеличение ще допринесе със 175 млн. лв. повече на годишна база към държавния бюджет и ще даде над 75 млн. лв. годишно директно в джоба на служителите на компаниите.

6. Подкрепа за малкия и микро бизнес чрез повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 100 000 лв. на 166 000 лв. – реална стъпка за административни облекчения, повече свобода и растеж на българското предприемачество.

Общо тези реформи ще допринесат за 4 млрд. лв. повече в държавния бюджет, които могат и трябва да бъдат вложени в подобряване на образованието и здравеопазването, осигуряването на социална защита на най-уязвимите групи, инвестицията в кадри, подпомагането на българския спорт и запазването на българската култура, борбата с демографската криза и развитието на млади български таланти.

Паралелно с тази данъчна реформа, България се нуждае от решителни мерки за по-висока събираемост и ефективен контрол върху приходите. Справедливите данъци имат смисъл само когато се събират от всички – без изключения, вратички и чадъри.

Тази реформа не е наказание, а възстановяване на справедливостта. Ние не искаме да вземаме от бедните или от хората, които се трудят честно, а да изискваме по-справедлив принос от онези, които натрупват милиони чрез общите ресурси на държавата.

Време е милионерите и големите корпорации да поемат своята отговорност – така, както го правят в развитите и социално ангажирани държави в Европа и по света.

С тази данъчна реформа ние поставяме началото на нов обществен договор – в който държавата стои зад труда, младите имат перспектива, най-уязвимите са защитени, а средната класа е гръбнакът на обществото, не неговият спасител в последния момент. Ние вярваме, че справедливостта е най-силната форма на развитие. Днес поставяме основите на нова България -солидарна, модерна и справедлива.

Младежкото обединение в БСП започва широко обсъждане на тези предложения през следващите седмици с цел намиране на обществена и политическа подкрепа за една справедлива данъчна реформа, обърната към работещите, а не към милионерите.

