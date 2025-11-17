Икономическата прогноза от есента на 2025 г. показва продължаващ растеж въпреки трудната среда

Икономическата прогноза на Европейската комисия от есента на 2025 г. показва, че растежът през първите три тримесечия на 2025 г. е надхвърлил очакванията.

Въпреки че добрите резултати първоначално се дължаха на рязкото увеличаване на износа в очакване на увеличение на митата, икономиката на ЕС продължи да нараства през третото тримесечие. В перспектива се очаква икономическата активност да продължи да нараства с умерени темпове през прогнозния период въпреки трудната външна среда.

В тазгодишната есенна прогноза се предвижда реалният БВП на ЕС да нарасне с 1,4% през 2025 г. и 2026 г., достигайки 1,5% през 2027 г. Очаква се еврозоната да отрази тази тенденция, като се очаква реалният БВП да нарасне с 1,3% през 2025 г., 1,2% през 2026 г. и 1,4% през 2027 г.

Очаква се инфлацията в еврозоната да продължи да намалява до 2,1% през 2025 г. и да се задържи около 2% през прогнозния период. Очаква се инфлацията в ЕС да остане малко по-висока, като спадне до 2,2% през 2027 г.

За България, растежът на БВП се очаква да бъде 3% за 2025 г., 2.7% за 2026 и 2.1 за 2027 г. Прогнозата за инфлацията в България е съответно 3.5% за 2025 г., 2.9% за 2026 г. и 3.7% за 2027 г.

Валдис Домбровскис, комисар по въпросите на икономиката и производителността, изпълнението и опростяването, заяви: „Дори в неблагоприятна среда икономиката на ЕС продължи да расте. Сега, като се има предвид трудният външен контекст, ЕС трябва да предприеме решителни действия за отключване на вътрешния растеж. Това означава да ускорим работата си по програмата за конкурентоспособност, включително чрез опростяване на регулирането, завършване на единния пазар и насърчаване на иновациите.“

Facebook

Twitter



Shares