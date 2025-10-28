Христо Копаранов: Столична община и МВР да спрат да се прикриват зад показни изслушвания и заедно да въведат системни мерки за реда в София

Адв. Христо Копаранов – общински съветник от „Спаси София“ и заместник-председател на Комисията по обществен ред остро разкритикува липсата на координация между институциите, отговорни за опазването на реда и сигурността в столицата, както и предприемането единствено на нетрайни мерки за пред хората от инцидент на инцидент и от мол на мол.

Той депозира обобщение на предложенията на партията за справяне с проблема.

„Не е достатъчно да правим поредните изслушвания и да предприемаме нетрайни демонстративни мерки, ако удобно си затваряме очите за пълната липса на координация относно опазване на реда в София и абсолютната безотчетност на бюджета за Общинска полиция“, заяви Копаранов.

Той припомни, че преди година по инициатива на „Спаси София“ темата за сигурността в търговските центрове е била поставена в дневния ред на общината, което е довело до реални действия от страна на полицията и законодателни инициативи. „Тогава по наше искане полицията отдели повече ресурс да охранява моловете. Повдигането публично на темата за локалите и за реда в моловете повлия и да започне работа по ново законодателство относно противообществените прояви на непълнолетни и малолетни“, посочи той. “За съжаление много от мерките са временни и нямаме причини да вярваме, че след този пореден инцидент нещата ще са различни”.

Копаранов подчерта, че настоящите опити за решаване на проблема чрез извънредни заседания и изслушвания са параван за институционална безотговорност. „Разбира се, че е важно да изслушаме за пореден път защо СДВР и охранителите не се справят и защо местните комисии за борба с противообществените прояви са абдикирали. Но е неприемливо това да е фонът, на който се прикриват изключително шокиращи данни как община и държава са абдикирали от опазването на реда и от грижата на децата.“

Копаранов разкри и пълна липса на финансов и организационен синхрон между общинската полиция и СДВР и тотална безотчетност за разходвания ресурс. „СДВР не знае стойността на мерките по опазване на реда, нито има информация колко струва ресурсът, отделен от Общинска полиция за държавни дейности“, каза той. В същото време, когато става дума за средствата, плащани от общината към СДВР, от министерството налагат едностранно условия, отказвайки да ги договарят. “СДВР твърди, че отношенията с общината са чисто договорни и в тях се държи като типичен монополист, но ако е така то всички могат с просто око да видят как си изпълнява МВР обществения договор да доставя сигурност в София”, заяви Копаранов.

Той допълни, че “Спаси София” ще участва в изслушванията и днес внася в Комисията по обществен ред предложения за мерки относно сигурността в търговските обекти. “За разлика от други, ние не предвиждаме да се включим в тези изслушвания за ПР и да си чешем езиците, а за да накараме отговорните лица да предприемат всички необходими мерки – както бързите видими, така и систематичните трайни решения“, посочи зам.-председателят на Комисията.

Сред конкретните предложения на „Спаси София“ са:

използване на умно видеонаблюдение от страна на МВР с лицево разпознаване, при което търговските обекти да бъдат уведомявани за влизане на лица с криминални прояви в обекти за предприемане на охранителни мерки. Първата стъпка е съгласуване на подхода с КЗЛД за съответствие с правилата за защита на лични данни

създаване на „горещ телефон“ за охранителите и управителите на търговски обекти и засилване на възможностите камерите на търговците да се използват като доказателства за налагане на санкции

реформа на общинска полиция чрез нов анекс към договора със СДВР и въвеждане на ясни критерии за отчетност и координация. Обсъждане на възможносността, ако частните охранители не могат да се справят, охраната на моловете да се възложи на Общинска полиция срещу заплащане от страна на търговските обекти. Осигуряване на нормални условия за работа на Общинската полиция, като за целта трябва СДВР да спре да се крие зад гърба на районната администрация, а Министерството на отбраната да спре едностранно да използва общинска собственост за свои цели;

структурни промени в администрацията на Столичната община за ясно разграничаване на контролните функции от оперативната администрация и създаване на ясен координационен механизъм между кмет и министър за ефективни реакции при инциденти със сигурността, а не за взаимно надцакване

ефективно прилагане на вече съществуващите правила за контрол върху охраната в обектите, посещавани от непълнолетни, както и реално санкциониране на родители, допускащи децата си безнадзорно да обикалят по заведения и молове в късните часове или да купуват и пият алкохол.

„Отдавна апелираме за реда в София институциите да работят заедно със системни мерки, а не на парче в демонстративно противоподставяне“, завърши Христо Копаранов.

