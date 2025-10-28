Хасан Адемов: След дискусията в НС за заплатите на медиците останаха повече въпроси

Управляващите не отговориха откъде ще дойдат допълнителните финансови средства в бюджета на НЗОК за увеличение на заплатите на медиците.

Не стана ясно и как ще става това през следващите години, защото Законът за бюджета на Касата е годишен и следващата година ли ще трябва да се провежда нова дискусия.

Това каза пред БНР д-р Хасан Адемов, депутат от ПГ на АПС.

„Големият проблем е, че мнозинството в парламента, отхвърляйки този механизъм за увеличение на възнагражденията на медиците през Закона за лечебните заведения, се отхвърля автоматичният механизъм. Но такъв автоматичен механизъм има вече приет в системата на образованието, в сектор „Сигурност“, така че нямаше никакъв проблем. Ако, както заявяват управляващите, имат идея да бъдат удовлетворени справедливите искания на медиците, можеше да стане и през този закон. … На този етап очевидно управляващите не искат да представят пред Народното събрание вариантът, който е предложен – през Закона за бюджета на НЗОК, с аргумента, че все още тези законопроекти не са внесени“.

По думите на д-р Адемов Здравната каса плаща за дейност, а не за лекарския труда:

„Няма ясен отговор къде ще бъдат заложени тези механизми. Единственото нещо, което беше заявено от управляващите, е, че ще се заложат минимални размери на възнагражденията – за лекар без специалност, с една специалност, с две специалности“.

Позитивното е, че предложението за увеличението на заплатите включва всички, работещи в системата на здравеопазването, не само на лекари, медицински сестри и т.н., т.е. и на специалисти в системата, но не са ангажирани със заплащане от Здравната каса, подчерта Адемов.

„Доколкото разбрахме, идеята на управляващите е да се предвидят минимални нива на заплащане на отделните длъжности, специалности или по класификатора, не е ясно“.

След дискусията в НС за заплатите на медиците останаха повече въпроси, отколкото отговори получихме, обобщи д-р Хасан Адемов и каза:

„Не ми се иска да повярвам, че управляващите могат да се отметнат от обещанието си да удовлетворят справедливите искания на медиците“.

Интервюто на Диана Янкулова с д-р Хасан Адемов в предаването „Нещо повече“ можете да чуете от звуковия файл

https://bnr.bg/…/hasan-ademov-sled-diskusiata-v-ns-za…

