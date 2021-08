Харалан Александров и Борис Попиванов: Слави предлага “политически девственици”, а е от 30 години в политиката

Харалан Александров, политически антрополог и Борис Попиванов, политолог в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 7-ми август 2021 г., заявиха позиции по следните теми:

Лошите в политиката?

“Слави ще изчегърта ли лошите?” попита Беновска. Харалан Александров коментира, че тази метафора се е превърнала в структуроопределяща в политиката ни през последните месеци, но въпросът е кои са лошите, тъй като има много дефиниции за тях. Александров отбеляза, че преди година е започнал тежък разлом в политическата класа – една част от политическия елит, който се е чувствал маргинализиран, е обвинил другия в задкулисие и криминални действия, което е отключило сериозна омраза и разрушителност в обществото. “Така или иначе изпълни целта си – част от лошите в лицето на ГЕРБ са прогонени. Предстои да се довърши революцията” каза Александров, но подчерта, че изчегъртването на ДПС и прокурора, както и завземането на всички ключови постове в държавата не се развива с желаното от революционерите темпо. Според политическия антрополог протестното движение, свързано с президента Радев и служебния кабинет, е довело до тежко делегитимиране на цялата политическа класа, което е отворило вратата за антисистемно нахлуване в лицето на ИТН и Слави Трифонов. Александров обясни, че от гледна точка на протестърите лошите са тези, които не са те, а от гледна точка на ИТН лошите са всички, които по някакъв начин са се докоснали до политиката – те са осквернени, омърсени и стигматизирани. Харалан Александров подчерта, че в първата “оферта” на ИТН политикът е бил нахейтен и сега предлагат правителство без политици, девствени хора от политическа гледна точка. “Колкото по-малко знаем за тях, колкото по-малко опит имат, колкото по-малко са били въвлечени в общественополитическия живот, толкова по-добре” каза Александров. Според него привържениците на Трифонов са убедени в злодейството на всеки докоснал се до политиката, но Слави хем е политик, хем не е – той седи отвъд.

Задачите на ИТН

Борис Попиванов коментира, че ИТН два пъти е показала добри резултати и има две задачи, с които е натоварена партията от общественото мнение – да бъде основна движеща сила на преодоляване и отхвърляне на ГЕРБ, но да го направи в диалог и сътрудничество с много други политически сили. Според Попиванов ИТН прилагат неясни и абсурдни ходове – нямат свои разбирания за политически процес, кои какво трябва да прави, кой трябва да бъде слушан, както и са на път да не позволят на останалите да подкрепят партията, дори когато първоначално са имали желание. “Нуждаеха се от малко жестове и съдействие от страна на ИТН, за да участват в нейната инициатива. Всички бяха готови да приемат. ИТН няма да прави коалиция, ще прави правителство на малцинството, ще го прави със свои кадри, ще го прави по начина, по който намери за добре и не показаха никакво уважение към останалите партньори и са на ръба да се превърнат в едно огромно разочарование за всички онези българи, които смятаха, че 2021 година ще бъде времето, в което ще се отървем от една система станала синоним на корупция, безперспективност и липса на всякакъв тип институционално взаимодействие, с което се свързваше за мнозина управлението на ГЕРБ. ИТН е на път сама да се провали в това начинание” каза Попиванов.

Беновска пожела да бъде излъчен нейният коментар в днешното издание на “Беновска пита”, за да стане основа на анализа защо Слави Трифонов е толкова тъжен и самотен.

Беновска: Драги ми, Мечо Пух – Слави – Йори, мъчно ми е за теб… Харесва ли ти, в дупката ти със спукания балон, подарък от Прасчо?

Защо Слави си така тъжен и самотен? Стана „Царят на бара“ в политиката, но вместо да цъфтиш – вехнеш… Дали, пък, Господ / Кой?- то и да е той/, на когото , май, беше намерил телефона на изборите за 46 НС не те и изоставил?!

Вместо да яхнеш „Едно „Ферари“ с цвят червен“, Слави, ти – с капки за нос в ръка- се изповядваш на Тошко Си:

Слави Трифонов: Както казва Марк Твен: „Слуховете за моята смърт са силно преувеличени“. Казах го вече. Значи: „Николай Василев има опит със старото – не трябва. Трябва да е ново лице“. Предлагаме Пламен Николов: „Той няма опит“. Сега, за съжаление, приятелю, всички са срещу всички. Защо е така не мога да кажа.

Тошко Йорданов: Цялата тази гнус, която се оказа, че е вътре в политическия живот на тема обвързаности, желания, които се заявяват с други думи, това нещо демотивира ли те?

Слави Трифонов: Все още не!

Тошко Йорданов: А, мотивира ли те, тогава, в обратната посока също?

Слави Трифонов: То е повече от ясно. Няма спирка!



Драги ми, Слави! Не се дръж като магаренцето Йори от „Мечо Пух“, което тъжно си гледа подаръците за рождения ден – празното гърненце от мед /щото Мечо Пух е излизал меда, докато го е носил за подарък на Йори/ и спукания балон от Прасчо…

Слави, спомни си цветните години! Звънни на Господ / Кой? – то и да е Той/ да не те изоставя! Яхни „Едно „Ферари“ с цвят червен“, сложи до тебе „гадже с бронзов тен“! Имаш си премиер Пламен Николов, който внася плавници, шнорхели и бански – ще ти подари 1 загоряло гадже!

И запрашвай с 200-та в политиката! Да те видим колко си добър… И си пей с пълно гърло:

„Номерът не може да бъде избран в момента,

моля обадете се по-късно.

This number can not be reached at the moment,

Please try again later.

Ако знаех само аз

номера на Господ Бог,

щях да му звънна…

Щяхме да се разберем:

аз – за него, той – за мен

нещо да свършим.

И, когато той пита ме:

„Нещо искаш ли, ти, кажи?“,

аз ще му кажа, ей така:

Едно „Ферари“ с цвят червен-

едно за теб, едно за мен –

това му трябва на човека…

А, вътре гадже с бронзов тен –

едно за теб, едно за мен –

това му трябва на човек…

Няма такъв номер,

моля проверете и опитайте отново.

This number is not in use,

Please check the number and try again.“

Слави, ама, май, телефонът на Господ /Кой? – то и да е Той/ е изключен за теб?!

Нищо. Остани си в шоуто, където те бива?

Последното ви творение „I want you“ е страхотно!

Подарявам ти една Червена ябълка!

Аз съм Беновска. И питам.

Слави Трифонов – Бог; Йоритата в политиката; Коалиция с ИТН

“Кажете господа – Слави Трифонов в каква кондиция е?” попита Беновска. Харалан Александров коментира, че Слави е в отлична кондиция и излъчването на самотния, оттеглен, угрижен, кахърен, неразбран и неоценен политик е поза, поза на колоса на политическата промяна, който говори с Бога или иска да говори с него. “Аз не мисля, че неговият Бог е в тези страховити физиономии, които показахте. Аз мисля, че неговият Бог е суверенът. Той съвсем очевидно иска да бъде върховният жрец, който има ексклузивната привилегия да разчита помислите и желанията на суверена, на българския народ, което е много забавно предвид колко разединена и диференцирана е българската нация и колко малка част от нея истински е подкрепила ИТН” коментира Харалан Александров. Той подчерта, че ИТН е спечелила изборите с помощта на всички, които сега го критикуват. Политическият антрополог отбеляза, че Слави е изцяло в своята политическа вселена, според която има суверен, има избраници и когато той говори от името на суверена това звучи със сигурност много по-автентично отколкото, когато Мая Манолова казва – “Хората искат, хората не искат”. Александров добави, че с този тип говорене всеки иска да прокара личните си политически интереси и планове обявявайки ги за общонационални. Политическият антрополог смята, че няма нищо по-естествено от това този, който е получил най-много гласове, да е най-легитимният представител на “въобразената общност” или “суверен”. Харалан Александров оприличи на Йори несъстоялите се партньори на Слави – “като пребозали с увиснали клювки”. “Върховният повелител на желанията на суверена се чувства по един безобразен начин в правото си да ги обижда, унижава, да говори по потресаващ начин. Нарече Христо Иванов – предлагач. Унижението, което трябва да преживеят тези хора, ако изберат да се наредят в неговия антураж, е потресаващо. Не виждам как ще има правителство. Това означава не просто да паднат на колене, а да пълзят по корем пред г-н Трифонов” коментира Харалан Александров.

ИБНИ; Слави в политическия живот от 30 години

Беновска припомни, че Румен Йончев е съобщил в ефира на “Беновска пита”, че ИБНИ вероятно няма да подкрепи този проектокабинет. Водещата попита Попиванов за неговото становище относно състоянието на Слави Трифонов и предприетите ходове от страна на ИТН. Политологът коментира, че аналогията с Йори представя опитите на Слави Трифонов да се представи пред потенциалните си партньори. “Той силно напомня на известната реплика на магаренцето Йори – “правете каквото искате, но моля Ви после недейте да ме обвинявате мен”. Неговата реторика е – ако искате ме подкрепяйте, ако искате не ме подкрепяйте, правете каквото знаете, но да знаете, че ако се стигне до предсрочни избори Вие ще бъдете виновни” коментира Попиванов. Политологът отбеляза, че част от партиите искат да има правителство и да не се прибягва отново до неясни предсрочни избори, но ако се стигне дотам – да се обяви еднолично кой е виновен. Попиванов заяви, че заслугата за предсрочния вот на 11 юли е на Слави Трифонов, който е заявил, че няма да прави кабинет в условията, в който е поставен от избирателите. “Ако още веднъж каже подобно нещо, рискува наистина суверенът да му обърне гръб, защото той затова гласува, за да може хора, които претендират, че са компетентни, които претендират, че разбират за какво става дума – да поемат управлението в свои ръце” каза политологът. Според Попиванов Слави Трифонов чрез статусите си във фейсбук се опитва да убеди хората, че тези, които се осмеляват да го критикуват, в миналото си е имал негативен актив пред българския народ. Политологът подчерта, че Трифонов е от 30 години в публичното пространство, но твърди, че не знае как стават нещата в България, сърдит и изненадан е от поведението на политическите сили, а е бил по върховете на шоубизнеса, познава добре едрия бизнес и политическия елит в страната и всяка претенция за непокварена чистота е прекалена. Попиванов смята, че останалите партии са били склонни да дадат шанс на Слави за управление, но е трябвало да излезе от претенцията на сърдит, неразбран, чист и едноличен говорител на суверена и да покаже, че е в състояние да се води диалог. “Можеше да има хоризонт, в който да се види до каква степен неговата политическа формация е в състояние да защити претенциите си, че е еманация на българския народ, че наистина има такъв народ, който иска да бъде управляван от Слави Трифонов” коментира още политологът.

Шоумен и плажни артикули; Системни и анти-системни играчи

“Има ли наистина такъв народ, който иска да бъде управляван от шоумен и от продавач на плажни артикули?” попита Беновска. Александров каза, че работата му е свързана с такъв тип проучвания и са били издирени хора, които са гласували за ИТН – те искат точно това, което той прави – да се гаври с политическия елит, което е форма на садизъм, гневът на прецаканите, обидените, губещите. Александров подчерта, че част от политическия елит последната година силно убеждава хората в това, че другата част от елита е виновен за тяхното нещастие и единственото, което е трябвало да се промени, е да се сложи линията ние срещу тях – класическа популистка антисистемна конструкция. “Има логика в рамката на политическата конструкция, в която ние все още живеем. Той няма смисъл извън нея. Тази гледна точка, според която колкото по-зле става, толкова по-добре. Трябва да бъдат изчегъртани всички, които по някакъв начин са в политиката. В този смисъл Слави Трифонов действа напълно консистентно, той получава овации и подкрепа от своите привърженици и е съвсем сигурно, че проблемът не е при тях. Той си е окей, проблемът е при системните партии, защото той може да си позволи да се срине системата, какво от това? Той не е част от нея. Ужасно ни се иска да стане част от нея, да го превъзпитаме, да му сложим юзди. Това правят системните партии, макар и протестни, които изведнъж си дадоха сметка, докъде са докарали нещата” коментира политическият антрополог. Според него провалът е за професионалните политици и затова те се “гърчат”, а Слави си седи на “миндерчето” и си дава интервюта на Тошко Йорданов. Попиванов коментира, че Слави Трифонов не представлява мнозинството от населението, а и то не е постоянно – за 3 месеца е избирателният му контингент е нараснал със 150 000 души и не е ясно на следващи избори дали неговите избиратели ще се увеличат, или ще намалеят. Политологът отбеляза, че независимо дали Слави е възприет като управник и правещ правителство, или като наказващ лошите, то се изисква политически ресурс и статус на водеща фигура, а загубиш ли го – “миндерчето с Тошко няма да бъде достатъчно”.

Дружески шарж с Пламен Николов; Новите политици и политическото блато

Беновска отбеляза, че миналата седмица след предложението на Пламен Николов за премиер, екипът на предаването е приготвил дружески шарж под формата на снимка. Ето, какво гласи една от публикациите по повод шегата. – “Журналистката Илиана Беновска се снима с ябълка, която вече отдавна свързват с името ѝ заради размахването на червения плод между нея и политици. В същото време тя е на снимката и с плавници – символ на бизнеса на номинирания за нов премиер Пламен Николов, който работи като мениджър на американска фирма за плувни принадлежности. „В чест на Пламен Николов“, написала е Беновска над снимката”. Харалан Александров заяви, че плавниците изглеждат секси на краката на Беновска. “В плътното мазно блато, в което се е превърнал българският обществен и политически живот, може би, не е лошо да имаш два мощни плавника, за да се придвижваш. Все повече ципести същества ще обитават блатото – патици, жаби и други такива земноводни гадове. Ние си го причинихме сами” подчерта Александров. Попиванов сподели, че проблем в плавните приспособления на Пламен Николов няма, но не се вижда какво стои зад тях като политическа отговорност. “Когато има политици, които са част от елитите на някакви партии, те могат да носят отговорност, защото знаят, че техният провал може да се окаже дългосрочен провал на техните кариери. Експерти, зад които не стои партийна биография, зад които този, които ги издига не стои толкова категорично, защото е готов да ги сменя във всеки момент и никой не е склонен да застане с някакво ясно споразумение какъв тип мандат на действие им дава, докъде се простират техните възможности, каква програма трябва да изпълняват, тогава те стават безпомощни, те нямат политически гръб и стават лесна плячка било то на собствените си интереси или на други интереси, които са извън политическата система или на т.нар. олигарси” коментира Попиванов. Той подчерта, че това е рискът на такива кандидатури, а не самият “шнорхел”. Политологът отбеляза, че трябва да се стъпва здраво на земята, а не както Слави, който се е опитал да изстреля българите с ракета в космоса и след това се е опитал да ги потопи под водата с шнорхели. “Няма да е излишно да стъпи на земята, защото тези две крайности са много интересни и атрактивни, но задачи, пред които се намира българското общество, са различни и те наистина твърде ясно бяха подсказани от хората през последната година” подчерта политологът. Беновска подчерта, че Пламен Николов изглежда симпатичен и перспективен. Водещата отбеляза, че и той е показал своите дипломи и е заявил, че е философ и това е негово предимство, защото имало много философи в политиката. Беновска припомни, че философ е бил Жельо Желев, както и Ахмед Доган. Водещата пожела да бъде излъчено видеото с подаръка ѝ към Пламен Николов. “Беновска подари зелена ябълка на евентуално бъдещия премиер на ИТН Пламен Николов след като той представи кабинета си. Пламен Николов прие зелената ябълка с широка усмивка. А Беновска обясни, че ябълката му е зелена, защото той е „зелен“ все още в политиката. Беновска подари на Пламен Николов и книгата си с Ахмед Доган, защото Николов преди това декларира, че има много философи в политиката. Николов подчерта, че ще стане успешен политик, защото и той е философ”

Желаната промяна и зелените ябълки; Христо Иванов, ДБ и ИТН

Александров коментира, че усмивката на Пламен Николов рязко го отличава от всички намръщени политически лидери. “Това е посланието. Пълно е в България. Има хиляди образовани успели млади усмихнати хора, българи, които живеят тук или в чужбина. Ние ги пожелахме. Казахме – ето, това е алтернативата, това е промяната. Това беше важна част от посланието на протестите миналата година. То се сбъдна, този копнеж. Оказа се, че зелените ябълки имат шанс да узреят под радиоактивните лъчи на политиката. Надявам се да узреят, а не да се развалят и скапят, но съвсем сигурно е, че има страшно много качествени хора извън политическата класа и затова е силен Трифонов, защото той казва – аз съм говорител и представител на тези хора. Енергията идва от обидените и оскърбените, но той се опитва да я трансформира в меритократично управление. Изведнъж от другата страна чухме нещо, което мен ме потресе и то изказано от Христо Иванов – не може да управлява някой, който не е бил на протестите. Той въвежда съвсем различен принцип, а именно – принципът на революционния активизъм. Властта се разпределя между елита на революцията, между активните борци. За тези от нас, които помнят привилегированата класа, от която произхожда и самият Христо, но не мисля, че това е мотивът. Мисля, че той просто е в съвършено различна политическа теология, вселена” коментира Александров. Той подчерта, че Трифонов е много по-силен от ДБ и вероятно тези две политически философии ще се бият – системният срещу антисистемният, но не могат да бъдат обединени и да се превърнат в едно.

Слави – ракета носител на протестните партии?; Желаната промяна

Политическият антрополог зададе въпроса – Защо партиите на протеста си повярваха, че Слави Трифонов ще им бъде ракета носител? Беновска коментира, че определени гласоподаватели са ги избрали. Александров подчерта, че при протестната общност се повтаря една грешка – бърка реалността с желанието – пожелала е Слави Трифонов да е ракета носител и повярва, че е такъв, но се разочарова горчиво. “Промяната се случва сега. Промяната не е нещо, което е в абстрактното бъдеще. Не е нещо, което ще дойде след окончателното изчегъртване на ДПС и ГЕРБ, след пълната победа над класовия враг. Промяната я живеем в момента и е с изключително висока степен на несигурност. Промяната е да не знаеш утре какво ще се случи, да не познаваш управленците си и да се научим да живеем с тази неподреденост. Пожелахме промяна – ето, сега тя се случва” коментира Александров.

Времето на зелените ябълки

“Идва ли времето на зелените ябълки в България?” попита Беновска политолога Борис Попиванов. Попиванов сподели, че много му се иска да е така, иначе, се въртим в един и същи кръг от политически сили и представители, а това води до изхабяване и превръщане на политическата класа в затворена в себе си и подчиняваща се на своите интереси. “Не ми е ясно доколко всички зелени ябълки наистина са зелени” коментира Попиванов и подчерта, че Трифонов е част от системата 30 години, а в своите минимални публични изяви успокоява българите, че ще се придържа към някакви рамки на системата, но най-големият парадокс е, че в неговите шоу изяви, които са му осигурили шанса за политическа перспектива, е представял млади олимпийци, таланти, за да покаже колко талантлив народ са българите и колко хора могат и знаят и перспективата ще дойде, ако се махне сегашният елит. “Откакто се появи на политическата сцена, Слави прави обратното – той е мрачен човек, сърдит и обяснява как всичко е лошо и другите са лоши” коментира Попиванов.

Лошият Борисов

“Какво ще стане с лошия Борисов, когото се опитва да изчегърта Слави?” попита Беновска. Харалан Александров коментира, че Борисов е с безпогрешна интуиция и е взел най-правилната позиция – радикално дистанциране от случващото се, което е предизвестен провал, но показва желание да се запази нормалността. “Борисов бавно и неизбежно ще се превръща в символ на нормалността и предсказуемостта на фона на нарастващия хаос и ще видим в кой момент ще започнат да тъгуват за него и да си го поискат. Вече се чуват такива гласове” подчерта политическият антрополог. Александров смята, че Борисов е много талантлив шоумен и е очевидно по-забавен от Трифонов. “Аз смятам, че Борисов беше най-успешният политик на последните години, мисля, че неговото управление беше категорично повече добро, отколкото лошо. Убеден съм, че с него си отива една епоха на спокойствие и предсказуем, имаше нарастване на благосъстоянието, всичко това, което водеше до еволюционно развитие, сериозно блокирано от окопалите се интереси на администрация и икономически групи” каза Александров. Той добави, че тепърва ще се оценява управлението на Борисов. “Дали ще победи статуквото, защото всички тези се оказаха от страната на статуквото и затова са толкова оклюмали. Трифонов ги опакова като статукво, всичките, които са били в политиката или ще победи анти-статуквото” коментира политическия антрополог. Попиванов коментира, че Борисов изглежда по-спокоен, отколкото през последните 5-6 месеца и вече няма притеснение от Слави Трифонов. “ГЕРБ се фокусира изцяло срещу президента Радев, понеже знаят, че основната опасност срещу модела, който олицетворяваха, идва оттам – моделът на безнаказаност, заобикаляне на институциите, на лични връзки, на смачкване на всички интереси и претенции за стабилност в целия този хаос на здравеопазване, образование”. Според него обществото може да се замисли благодарение на Слави дали Борисов не е бил по-добър, но това би било сравнение между две еднотипни величини, в които отговорността към хората не изглежда особено висока – и двете не са предсказуеми, не носят особено удовлетворение и изглеждат като въртене в един кръг.

Беновска подари на Харалан Александров здрава българска червена ябълка и на Борис Попиванов дистанционно.

