Групата на „Обнови Европа“ в комитета на регионите: Благомир Коцев трябва да бъде освободен

„Продължаваме да стоим зад кмета на Варна Благомир Коцев“, заявява в позиция групата на „Обнови Европа“ в Европейския комитет на регионите по повод решението на Софийския градски съд реши да остави Коцев в ареста.

„Въпреки че е задържан вече повече от 60 дни без повдигнати обвинения, съдът отхвърли искането за по-лека мярка. Арестът и продължаващото му задържане се основават на оскъдни доказателства и несъстоятелни обвинения – като дори един свидетел признава, че е дал показания под натиск. Това показва злоупотреба с мярката „задържане под стража“ и поставя под въпрос справедливостта в политически чувствителни дела.

Групата на „Обнови Европа“ в Европейския комитет на регионите подчертава, че този репресивен подход поражда сериозни съмнения по случая и отразява нарастващите тревоги за демокрацията и върховенството на правото в България. Ако обвиненията не могат да бъдат подкрепени с ясни и надеждни доказателства, кметът Коцев трябва да бъде освободен, за да продължи своя мандат, за който е демократично избран“, се казва в позицията“, се казва още в позицията.

Вижте позицията тук: https://www.facebook.com/Reneweuropecor/posts/pfbid02H64kh5UmCsKkWhtQvWhSTNHShkFd8UX4XpQ3UhxtjghJMUVo7AHKwzgNEXZkS54Ml

Facebook

Twitter



Shares