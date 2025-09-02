Гроздан Караджов се срещна с областния координатор на ИТН в Бургас

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов се срещна с Тодор Иванов и Боян Хлебаров – областен и общински координатори на ИТН в Бургас.

Разговорът се проведе след старта на Информационната кампания за въвеждането на еврото в България, който се състоя в Конгресен център в Бургас.

Министър Караджов представи предстоящото изграждане на така важната за Бургаска област – автомагистрала “Черно море”, която ще свърже двата големи областни центъра Варна и Бургас с Република Турция. Според него обозримият срок за подготовка и стартиране на проекта е в следващите 2 години.

Друга важна тема за региона е пилотната фериботна линия Бургас – Истанбул, която не стартира през този сезон. Вицепремиерът Караджов обясни, че е провел разговори с турския министър на транспорта и двамата лично са се ангажирали да съдействат за стартиране на връзката през следващата година. Основната цел е освен пътници, да могат да се превозват и тежкотоварни автомобили и по този начин да се разтовари ГКПП Капитан Андреево.

Беше коментирана и възможността да се възстановят целогодишните полети от Бургас до София, след приключване на ремонтните дейности по пистата следващата година. Това ще стане факт, ако един от самолетите на УизЕър бъде базиран в Бургас, след като авиопревозвачът обяви, че предстои закриване на базата им в Саудитска Арабия.

„Зоната за обществен достъп в Бургас ще бъде разширена. Гостите и жителите на града ще могат да стигат от пешеходната улица “Александровска” директно до морето, при запазване на облика и духа на пристанището чрез интересно художествено оформление на част от съоръженията“, обясни транспортният министър.

