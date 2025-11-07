Гражданите питат властта директно: ДСБ представя в Пловдив платформата Питай.бг

На 10 ноември, в деня, в който България отбелязва началото на демократичните промени, Пловдив ще бъде домакин на събитие, посветено на отношенията между гражданите и институциите.

Демократи за силна България (ДСБ) представят националната платформа Питай.бг – дигитален инструмент, който позволява на всеки гражданин да задава въпроси, да прави предложения и да подава сигнали директно към своите кметове, общински съветници и държавни институции.

Събитието „Гражданите питат властта директно“ е част от националното пътуване на ДСБ, което започна от София и ще обиколи страната с една основна цел – да върне разговора между гражданите и политиците на открито, прозрачно и достъпно място.

По време на срещата ще бъде показано как работи платформата, как всеки може да проследи отговорите на институциите и да участва в реален диалог, който не свършва след изборния ден. Темите включват контрола на властта от гражданите, прозрачността и отговорността като основи на модерното управление.

В дискусията ще се включат Атанас Атанасов, председател на ДСБ и народен представител, Йордан Иванов, народен представител и заместник-председател на партията, Катя Панева, както и общинските съветници от Пловдив – Владимир Славенски и Йоно Чепилски.

Организаторите канят всички пловдивчани, журналисти и представители на граждански организации да се включат в и да бъдат част от разговора за по-открита, честна и достъпна политика.

Събитието ще се проведе на 10 ноември (понеделник) от 18:30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив.

Facebook

Twitter



Shares