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Политика и анализи

Готви ли се светът за глобален конфликт?

Недялко Тенев

Водеща на „Отвъд заглавията“ и „Полюси“ – Зорница Илиева

Гост – Валери Тодоров

„Отвъд заглавията“ теми:

  • Поразените с въздушни и подводни дронове два кораба в българската икономическа зона на Черно море;
  • Протести от Испания през Франция, Гърция, Косово, Делхи – различни причини, но с еднакъв гняв срещу управляващите;
  • Избори в Бразилия, Босна и Херцеговина, Квебек, Сърбия, Израел, Германия, Франция, Италия; Без украински език по новините в БНТ.

„Полюси“ теми:

  • Последици от ударите на двата кораба в нашата зона на Черно море;
  • Докъде ще стигне Русия в Украйна?; Ще има ли глобален конфликт?;
  • Ще отиде ли Путин на срещата на Г-20 в Маями?;
  • Срещата на АТИС в Китай, където вероятно ще се срещнат Тръмп, Путин и Си Дзинпин.

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