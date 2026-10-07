Готви ли се светът за глобален конфликт?
Водеща на „Отвъд заглавията“ и „Полюси“ – Зорница Илиева
Гост – Валери Тодоров
„Отвъд заглавията“ теми:
- Поразените с въздушни и подводни дронове два кораба в българската икономическа зона на Черно море;
- Протести от Испания през Франция, Гърция, Косово, Делхи – различни причини, но с еднакъв гняв срещу управляващите;
- Избори в Бразилия, Босна и Херцеговина, Квебек, Сърбия, Израел, Германия, Франция, Италия; Без украински език по новините в БНТ.
„Полюси“ теми:
- Последици от ударите на двата кораба в нашата зона на Черно море;
- Докъде ще стигне Русия в Украйна?; Ще има ли глобален конфликт?;
- Ще отиде ли Путин на срещата на Г-20 в Маями?;
- Срещата на АТИС в Китай, където вероятно ще се срещнат Тръмп, Путин и Си Дзинпин.