Горски пожари и горещи вълни: подобряване на готовността на ЕС

Във вторник членовете на ЕП ще обсъдят необходимостта от засилване на помощта и готовността на ЕС след опустошителните горски пожари в Южна Европа през лятото.

Евродепутатите вероятно ще отправят въпроси на представителите на Комисията и Съвета относно влошаващата се ситуация с горските пожари в Европа и мерките, предприети за предотвратяване и подготовка за екстремните метеорологични явления през изминалото лято. До средата на август на тазгодишния сезон на горските пожари механизмът за гражданска защита на ЕС е бил активиран 16 пъти.

В четвъртък членовете на ЕП ще обсъдят и най-добрите начини за справяне с причините за горещите вълни и за осигуряване на адекватни жилищни и здравни политики, които да помогнат на хората да се справят с рекордните температури.

Контекст

Според последните данни, предоставени от Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS), площта на ЕС, засегната от пожари, е достигнала 986 070 хектара (януари–септември 2025 г.). Тази стойност е значително по-висока от средната стойност от 292 936 хектара, регистрирана за този период от годината през последните 19 години (2006—2024 г.).

Западна Европа и Средиземноморието бяха обхванати от големи горещи вълни през юни тази година, а юли беше третият най-топъл юли, регистриран в световен мащаб, като екстремните температури доведоха както до горски пожари, така и до наводнения.

