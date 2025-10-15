ГЕРБ Бургас: Отговорността е споделена – работим за стабилност и реални решения за хората

„През януари съставихме правителство с много компромиси – както от страна на ГЕРБ, така и от страна на нашите партньори. Като най-голяма политическа сила, носеща управленска отговорност, за пореден път доказахме, че притежаваме коалиционна култура и че мислим преди всичко за държавата, финансовата стабилност и националните приоритети“, заяви народният представител от Коалиция ГЕРБ–СДС Галя Василева по време на открита приемна с граждани и симпатизанти в Бургас.

Според Василева в настоящото правителство не всички министерства работят с еднакво темпо за изпълнение на поетите ангажименти. Част от заявените политики остават заглушени. Въпреки това тя подчерта, че именно ГЕРБ гарантира стабилността в държавата и поема изцяло негативите от управлението.

В срещата участваха още народните представители Андрей Рунчев и Станислав Губеров, кметът на Община Бургас Димитър Николов и общински съветници от групата на ГЕРБ.

По думите на Василева структурите на партията са в пълна мобилизация. Народните представители са в постоянна комуникация с кметовете и общинските ръководства и работят в синхрон с местната власт, за да се намират работещи решения на местно ниво.

„Проблемите на хората се решават най-ефективно чрез местната власт. Нашата роля като народни представители е да подкрепяме всяка община в региона с конкретни действия“, подчерта тя.

Василева припомни, че само преди седмица регионът беше изправен пред тежко бедствие – наводненията. „Всички държавни институции и местните власти реагираха незабавно, а резултатите вече са факт – община Царево преминава към реализация на проекти чрез Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Това се случи благодарение на добрата комуникация между народните представители, кметовете и местните структури“, допълни тя.

„Не може тежестта на всички решения да бъде прехвърляна само върху нас“

„Нашата цел е цялата област да се развива паралелно с държавните приоритети. Но е ясно, че отговорността не може да бъде носена единствено от нас – в управлението участват няколко партии, всяка със своята роля и влияние. Въпреки това общественият натиск се насочва основно към ГЕРБ. Време е да говорим открито за отговорността, от която никога не сме бягали“, заяви още Василева.

Андрей Рунчев: Работим с визия, която надхвърля един мандат

„Факт е, че в Бургас управляваме успешно – имаме най-голямо представителство в Общинския съвет и водената от нас политика задава посоката на развитие на града“, каза народният представител Андрей Рунчев.

Той коментира и опитите за политически внушения на национално ниво: „Ситуацията в Пазарджик беше използвана за атаки и тежки квалификации. Заявяваме категорично – работата, която вършим в Бургас, не кореспондира с тези внушения. Не може на база един изолиран случай да се правят генерални изводи. Общините, управлявани от кметове на ГЕРБ, реализират проекти, развиват инфраструктура, социални услуги и модерна образователна среда.“

Той посочи и примера с Медицинския факултет в Бургас: „Това е политика със стратегически хоризонт – не само в рамките на един мандат, а в рамките на цяло поколение.“

„Като партия, на която хората гласуваха най-голямо доверие, сме длъжни да отстояваме позициите си уверено и последователно. Но няма да позволим върху нас да бъде прехвърляна тежестта на всички чужди решения“, подчерта още Рунчев.

По време на срещата гражданите поставиха въпроси, свързани с инфраструктурата в Бургас, състоянието на кварталите и забавените ремонти. Всички теми бяха обсъдени, като кметът Димитър Николов и народните представители поеха ангажимент да съдействат за ускоряване на процесите и да продължат активната работа в общината.

