Георги Хрисимиров: С този бюджет се чака само бурята да отмине

Народният представител от „Възраждане“ заяви, че отменените увеличения ще се случат догодина

Народният представител от „Възраждане“ Георги Хрисимиров остро разкритикува проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси.

„С бюджетът на ДОО, така и с големия бюджет, вие тръгвате по пътя на това да се снишим малко, за да отмине бурята“, заяви Хрисимиров към управляващите. Той посочи, че увеличението на максималния осигурителен доход е временно намалено, както и повишението на осигуровките, а предложения на „Възраждане“ като това за минимално и максимално обезщетение за безработица, остават неприети.

„С 18 лева на ден не знам кой може да живее“, подчерта народният представител, като припомни предложение на „Възраждане“ за връзка между минималното обезщетение и новата линия на бедност, а максималното да се обвърже с процентното увеличение на максималния осигурителен доход.

Хрисимиров критикува и средствата за заплати на служителите на НОИ: „Аз си спомням, че между първо и второ четене на големия бюджет бяхте предвидили 4 милиона трансфер от големия бюджет към ДОО, точно за разходи – за заплати на служителите на НОИ, които те заслужават. Ето, че от тези 4 милиона са ви се откъснали от сърцето 2 милиона, което според мен не е достатъчно“, посочи Хрисимиров.

„Разбирам, че го свързвате с 10% увеличение на заплатите, но „любимата“ ни Комисия за противодействие на корупцията е с увеличение от 42%, което в предишния бюджет беше 52%”, подчерта Хрисимиров и припомни предложението си за намаляване на тези проценти и прехвърлянето им към служителите на НОИ. Хрисимиров подчерта, че увеличението на осигуровките за момента само е отложено.

„Така, че този бюджет „версия 2“, не е нищо по-различно от „версия 1“. Аз ви гарантирам, че това, което правите, няма да потуши гражданското недоволство“, добави Хрисимиров, като обяви, че „Възраждане“ няма да подкрепи този бюджет.

