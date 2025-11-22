Георги Георгиев: Здравеопазването е превърнато в далавера

Заради бюджета народният представител от „Възраждане“ сравни НЗОК с продънена каца и обяви, че от “Възраждане” ще внесат предложения между първо и второ четене

На първо четене на проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) народният представител от „Възраждане“ и член на здравната комисия Георги Георгиев определи модела на финансиране в здравеопазването като „огромна далавера“. По думите му „Здравната каса прилича все повече на продънена каца“, в която ежегодно се вливат огромни суми без реално подобрение в качеството на услугите.

Георгиев заяви, че въпреки вложените средства, нищо не се подобрява – нито качеството на медицинската помощ, нито изпълнението на програмите и стратегиите, заложени от управляващите. Според него публичните средства „изчезват в бездънна яма“, а подкрепата за настоящия модел означава, че „някой има изгода от тази далавера“.

Георги Георгиев припомни, че през лятото ръководството на НЗОК е предупредило за очаквани стотици милиони левове задължения към края на годината, както и за прехвърлени дългове от минал период. Той критикува, че в пленарната зала не е получил конкретен отговор за точния размер на очакваните задължения и колко от тях ще се прехвърлят за следващата година.

Георгиев разкритикува управляващите и за подхода към определяне на минималните заплати за медицинските специалисти и младите лекари. По думите му предложените промени в Закона за лечебните заведения са „излишни гимнастики“, тъй като минимални възнаграждения може да бъдат заложени директно в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), където по принцип са описани квалификационните групи и съответните длъжности.

„Тук е мястото да се запишат стойностите. Не е необходимо никакво друго законодателство“, заяви той и обвини мнозинството, че са отхвърлили предложенията на „Възраждане“, за да въведат собствени, противоречащи на предишните им твърдения.

Георгиев остро разкритикува и промените, свързани с клиничните пътеки. Той предупреди, че сегашният модел стимулира повече хоспитализации: „Колкото повече болни има в държавата, толкова повече пари получават болниците. Това е абсурдно. Вие стимулирате далаверата.“

Вместо количествено натоварване, трябва да се повишат цените на пътеките, така че болниците да не бъдат мотивирани да генерират излишни хоспитализации, смята народният представител от „Възраждане“ Георги Георгиев.

Той добави още, че от “Възраждане” ще внесат своите предложения и между първо и второ четене, защото НЗОК трябва да работи в полза на гражданите, а не в полза на далаверата на управляващите.

